„Dimensiunea ecologică trebuie să devină prioritate transversală a Guvernului”

Atenționează Comunitatea de mediu în apelul public adresat către premierul desemnat

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 31 octombrie 2025
3 1 minut pentru citire
Apelul semnatarilor subliniază că dimensiunea ecologică și climatică trebuie tratată ca o prioritate transversală, nu ca un capitol secundar, așa cum apare în versiunea actuală a Programului de Guvernare publicată. Documentul propune mai multe direcții de îmbunătățire, printre care:
– Consolidarea rolului Ministerului Mediului și a cadrului strategic național, inclusiv printr-un buget dedicat de cel puțin 2% pentru reformele de mediu;
– Protejarea biodiversității și extinderea ariilor naturale protejate în conformitate cu angajamentele UE;
– Promovarea economiei verzi și circulare ca parte esențială a modernizării economice a Republicii Moldova;
– Asigurarea transparenței și participării publice reale în procesul de luare a deciziilor de mediu.
Apelul solicită totodată o întrevedere cu premierul desemnat pentru prezentarea detaliată a propunerilor și stabilirea unui mecanism concret de colaborare între Guvern și societatea civilă.
Textul integral al apelului și lista semnatarilor pot fi consultate aici: https://docs.google.com/…/1-nQ5yFLR4zjYUPTjzH17…/edit
