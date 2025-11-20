Digitalizare pentru o agricultură competitivă

Uniunea Europeană (UE), în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), lansează un proiect în valoare de 3 milioane de euro, cu o durată de trei ani, destinat consolidării guvernanței digitale în agricultură și îmbunătățirii oportunităților de angajare pentru persoanele vulnerabile din mediul rural din Republica Moldova. Inițiativa finanțată de UE va contribui la crearea Registrului Digital Național al Fermierilor, modernizarea serviciilor de ocupare a forței de muncă și dezvoltarea unor instrumente incluzive care să faciliteze accesul la locuri de muncă decente și la sprijin agricol.

Proiectul urmărește două obiective complementare. Primul vizează îmbunătățirea accesului la serviciile de angajare în câmpul muncii prin transformarea digitală a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Al doilea obiectiv susține Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură în extinderea la nivel național a Registrului Digital Național al Fermierilor, care reprezintă un pas esențial spre instituirea Sistemului integrat de administrare și control, aliniat la Politica agricolă comună a UE.

Prin noul sistem digital, autoritățile vor putea identifica precis fermierii activi, culturile cultivate și utilizarea terenurilor. Această trasabilitate completă va permite:

acordarea mai rapidă și mai corectă a subvențiilor ,

eliminarea erorilor și fraudelor ,

planificarea mai eficientă a politicilor agricole ,

creșterea încrederii fermierilor în sistemele statului .



„Registrul Digital Național al Fermierilor reprezintă unul dintre cele mai importante instrumente pentru agricultura națională. (…) Este o reformă care aduce ordine și încredere atât pentru fermieri, cât și pentru instituțiile statului”, a subliniat ministra agriculturii, Ludmila Catlabuga.

Impact direct asupra fermierilor – mai ales a celor mici, tinerilor și femeilor

Un element important al proiectului este orientarea spre incluziune. Micii fermieri și persoanele defavorizate din mediul rural vor fi ajutate să se înregistreze și să înțeleagă cum pot accesa sprijinul agricol digitalizat.

Campaniile regionale și parteneriatele cu organizațiile de fermieri vor promova alfabetizarea digitală și utilizarea eficientă a noilor instrumente.

Astfel, fermierii vor avea acces mai facil la:

plăți directe și subvenții,

programe de dezvoltare rurală,

informații actualizate despre oportunitățile agricole,

mecanisme de monitorizare inteligentă a terenurilor.

Ambasadoarea UE în Republica Moldova, Iwona Piórko, a evidențiat rolul crucial al digitalizării pentru viitorul rural al țării:

„Crearea unui Registru Național al Fermierilor este esențială pentru aderarea Moldovei la UE, deoarece asigură conformitatea cu cerințele Politicii Agricole Comune. (…) Extinderea instrumentelor digitale aduce servicii publice mai eficiente, mai transparente și mai accesibile pentru toți cetățenii.”

Proiectul continuă experiențele anterioare ale PNUD și ale partenerilor internaționali, care au colectat deja date de la peste 20.000 de fermieri și au testat instrumente avansate de monitorizare bazate pe inteligență artificială. Aceste rezultate constituie fundamentul pentru trecerea la un sistem agricol complet digitalizat.

Agricultura – beneficiar direct al transformării digitale

Prin combinarea tehnologiilor moderne cu o abordare incluzivă și orientată spre dezvoltare durabilă, proiectul UE-PNUD va:

reduce birocrația pentru fermieri,

crește eficiența utilizării fondurilor publice,

îmbunătăți trasabilitatea și siguranța alimentară,

sprijini dezvoltarea unei economii rurale competitive,

crește pregătirea Republicii Moldova pentru integrarea în piața agricolă europeană.



Această investiție marchează un pas decisiv spre modernizarea sectorului agricol, într-un moment în care fermierii moldoveni au nevoie de instrumente eficiente și de acces rapid la sprijin pentru a face față provocărilor economice și climatice.