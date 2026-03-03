Dezbatere publică cu scântei la Slobozia-Dușca

Vestea despre deschiderea unei noi cariere în extravilanul s. Slobozia-Dușca a pus pe jar sătenii. Invitați la dezbaterea publică a raportului cu privire la ”Evaluarea impactului asupra mediului a exploatării zăcământului de nisip și nisip-prundiș „Slobozia-Dușca II”” și recultivarea carierei din extravilanul s. Slobozia-Dușca, r. Criuleni nu au ales expresiile.

La această ședință, desfășurată în incinta primăriei, sătenii au venit deja în cunoștință de cauză, doar că toate reproșurile și necazurile lor le-au direcționat în adresa reprezentanților Agenției de Mediu și a consultanților ”Ecologie-Expert”, dar și APL.

De notat că poziția celor prezenți la dezbateri publice se exprima atât prin declarația categorică „Nu vrem să auzim nimic. Nu vrem carieră în sat și gata!”, cât și prin încercarea tinerilor Mihai Oprea, Doina Istrati, Maxim Cojocari și altora de a intra în esența detaliilor și a căuta soluții. Experții încercau să-și prezinte munca, localnicii invocau că vor fi blestemați de urmași, dacă acceptă încă o carieră și rămân fără apă în sat, căci asociază secarea izvoarelor cu începutul extragerii nisipului la Cariera nr.1.

Experții încercau să explice că au elaborat raportul reieșind din prevederile cadrului legislativ și că au identificat și riscuri, au inclus și recomandări pentru atenuarea lor.

La baza realizării EIM au stat Ordinul Ministerului Mediului nr. 87 din 13.06.2025 „Cu privire la acceptarea atribuirii în folosință a sectorului de subsol pentru cercetare geologică”, contractul nr. 4 din 19.06 privind atribuirea în folosință a sectorului de subsol pentru efectuarea cercetărilor geologice, încheiat cu Ministerul Mediului, Actul de confirmare a perimetrului geologic nr.162 din 26.05.2025 emis de AGRM, studiul pedologic, Procesul verbal nr. 319 din 21.102025 al Comisiei de Stat pentru Rezervele de substanțe minerale utile cu privire la aprobarea rezervelor explorate.

Conform proiectului cariera destinată exploatării zăcământului de nisip și nisip-prundiș „Slobozia-Dușca II” are o suprafață totală de 9,3 hectare, terenuri proprietate privată, înregistrate în Registrul bunurilor cadastrale cu destinația de folosință „agricolă”. Nisip-prundiș, conform perimetrului geologic atribuit de A.G.R.M., ar urma să fie extras de pe o suprafață de 7,36 ha. Rezervele de zăcăminte fiind evaluate la 539,02 mii m.c, inclusiv 170,1 mii metri cubi de nisip. Ele ar urma să fie valorificate pe parcursul a 3,5 ani, termenul de efectuare a lucrărilor de recultivare fiind de 5 ani…

Actualele prevederi ale legislației funciare și de mediu stabilesc că pentru implementarea proiectului este nevoie de schimbarea destinației terenurilor și scoaterea acestora din circuitul agricol pentru care e nevoie și de acordul APL. Consilierii din Slobozia-Dușca deja au reticență la asemenea schimbări, fiind presați și de nemulțumirea sătenilor, care au mai multe întrebări decât răspunsuri.

