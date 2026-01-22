Deputații din Gagauzia sunt convocați de urgență într-o ședință extraordinară

Conform deciziei Prezidiului Adunării Populare a Găgăuziei din, 21 ianuarie, 2026 aceștia se vor întruni la 22 ianuarie 2026, la ora 13:00, în Sala Mare de ședințe din municipiul Comrat. Pe ordinea de zi este inclus un singur subiect, însă de importanță majoră: examinarea situației create în urma deciziei pronunțate de Curtea Supremă de Justiție la data de 20 ianuarie care a dus la amânarea alegerilor.

Potrivit rupor.md, începerea înregistrării candidaților, prevăzută pentru 21 ianuarie, a fost imposibilă, iar Comisia Electorală a autonomiei a anunțat oficial că scrutinul nu poate fi organizat. Astfel alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, programate pentru data de 22 martie 2026, nu vor avea loc, după ce procesul electoral a fost blocat din motive juridice.

Blocajul a fost generat de o decizie a Curții Supreme de Justiție, care a admis demersul Cancelariei de Stat și a suspendat hotărârile Adunării Populare a Găgăuziei din 16 decembrie 2025, ce vizau constituirea organului electoral.

Litigiul juridic a apărut din cauza denumirii instituției: legislația națională prevede termenul „Consiliul Electoral Central”, în timp ce la Comrat a fost aprobată „Comisia Electorală Centrală”, invocându-se Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei din 1994.