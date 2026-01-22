Uncategorized

Deputații din Gagauzia sunt convocați de urgență într-o ședință extraordinară

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 22 ianuarie 2026
31 1 minut pentru citire

Conform deciziei Prezidiului Adunării Populare a Găgăuziei din, 21 ianuarie, 2026 aceștia se vor întruni la 22 ianuarie 2026, la ora 13:00, în Sala Mare de ședințe din municipiul Comrat. Pe ordinea de zi este inclus un singur subiect, însă de importanță majoră: examinarea situației create în urma deciziei pronunțate de Curtea Supremă de Justiție la data de 20 ianuarie care a dus la amânarea alegerilor.

Potrivit rupor.md, începerea înregistrării candidaților, prevăzută pentru 21 ianuarie, a fost imposibilă, iar Comisia Electorală a autonomiei a anunțat oficial că scrutinul nu poate fi organizat. Astfel alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, programate pentru data de 22 martie 2026, nu vor avea loc, după ce procesul electoral a fost blocat din motive juridice.

Blocajul a fost generat de o decizie a Curții Supreme de Justiție, care a admis demersul Cancelariei de Stat și a suspendat hotărârile Adunării Populare a Găgăuziei din 16 decembrie 2025, ce vizau constituirea organului electoral.

Litigiul juridic a apărut din cauza denumirii instituției: legislația națională prevede termenul „Consiliul Electoral Central”, în timp ce la Comrat a fost aprobată „Comisia Electorală Centrală”, invocându-se Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei din 1994.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 22 ianuarie 2026
31 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Un program de asistență și consiliere în domeniul financiar pentru comunitățile locale

3 ianuarie 2026

Fără bani bugetari arși de Revelion

30 decembrie 2025

Al patrulea an cu „Ajutor la Contor”

7 noiembrie 2025

Ai noștri tineri uimesc lumea

30 octombrie 2025
Back to top button