Deputații au discutat 7 ore la rând moțiunea împotriva politicilor Ministerului Energiei, respinsă, în final, cu votul majorității parlamentare

Dorin Junghietu, ministrul Energiei în Guvernul Munteanu, a răspuns întrebărilor deputaților, care la 5 februarie au înregistrat moțiunea simplă asupra politicii statului în domeniul energetic, securității energetice în raport cu necesitatea protecției consumatorului și stabilității tarifare. Moțiunea a fost semnată de 17 deputați ai fracțiunilor PDA, PN, și „Alternativa”.

Semnatarii au cerut: 1. constatarea faptului că politica Guvernului în domeniul energetic în 2025-2026 a generat haos tarifar, impredictibilitatea și o povară disproporfionată pentru cetățeni și mediul de afaceri, în condițiile în care prețurile de achiziție pe piețele externe au scăzut mai devreme decât au fost ajustate tarifele interne; 2. Audierea de urgență în plen a ministrului Energiei, a conducerii ANRE și a conducerii Energocom, cu prezentarea: evolulției prețurilor reale de achizițiile (pe luni) și compararea lor cu ipotezele folosite la tarife; mecanismelor de calcul al devierilor și impactul lor efectiv asupra facturilor, motivelor concrete ale intârzierii ajustărilor tarifare; 3. Solicitarea către Guvern de a examina imediat instituirea unui regim exceptional (inclusiv, dacă este cazul, stare de urgență în energetică, pentru aplicarea unor măsuri corective în beneficiul consumatorilor, astfel încât tarifele să reflecte rapid realitățile de piață și să fie evitată percepția de jefuire a oamenilor.; 4. Găsirea unor solulii alternative de aplicare retroactivă a noilor tarife diminuate la resurse energetice, cel puțin începand cu 1 ianuarie 2026; 5. Elaborarea și aprobarea unui mecanism clar și transparent de restituirea/compensarea a sumelor plătite în plus de consumatori, în cazul în care se confirmă că tarifele aplicate au depășit semnificativ costurile reale de achizilie pe o perioadă relevantă; 6. Prezentarea, în termen de 10 zile, a unui plan anticriză privind stabilitatea tarifară pentru 2026, care să includă termene ferme pentru recalculările, scenarii de risc, și un protocol de comunicare publică transparentă, etc. Ultimul punct al moțiunii se referă la demisia persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul Ministerului Energiei, dacă se constată managementul defectuos și a provocat vulnerabilități sistemice.

După șapte ore de dezbateri, timp în care numeroși deputați au luat cuvântul, iar ministrul Junghietu, împreună cu șefii de la ANRE și Energocom, au răspuns la întrebări, moțiunea a picat la vot. Și comisia permanentă parlamentară economie, buget și finanțe a dat aviz negativ, prin urmare a respins moțiunea, astfel că pentru demisia ministrului, din cei 95 de deputați prezenți, au votat 38, 53 au votat contra, iar 4 nu au participat la vot.

În cadrul dezbaterilor, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, s-a referit la securitatea energetică a Republicii Moldova, grav afectată ca urmare a bombardamentelor Federației Ruse asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. La 31 ianuarie, țara noastră s-a pomenit într-un blackout parțial. Totuși, la o zi după incident, țara noastră a reușit să-și acopere 94% din consumul de energie electrică din surse interne. „Acest episod a demonstrat, fără echivoc, cât de importante sunt interconexiunile cu România și de ce insistăm pe proiecte strategice cum ar fi liniile electrice Bălți–Suceava, Strășeni–Gutinaș și, bineînțeles, Vulcănești–Chișinău”, a accentuat Dorin Junghietu. Ministrul Energiei a menționat, în context, că lucrările de construcție a liniei Vulcănești–Chișinău au fost finalizate și, în prezent, sunt în desfășurare lucrările de testare a stațiilor electrice și urmează darea în exploatare a liniei.

Potrivit ministrului, după ani la rând în care sistemul energetic a fost fragil, dependent și vulnerabil la șantaj politic, acum a ajuns într-o etapă de maturitate. „Statul are astăzi instrumente, opțiuni și capacitatea de a reacționa rapid în situații de criză și, în același timp, derulează programe majore de investiții în infrastructură, eficiență energetică și surse regenerabile”, a conchis Dorin Junghietu.