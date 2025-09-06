EconomicEst-Curier

Deocamdată, transportatorii moldoveni nu au obligația să echipeze vehiculele cu tahografe G2V2 pentru circulația în UE

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 6 septembrie 2025
0 1 minut pentru citire

Agenția Națională Transport Auto vine cu precizări privind reglementările UE referitoare la echiparea vehiculelor cu tahografe inteligente G2V2.

În conformitate cu modificările aduse Regulamentului (UE) nr. 165/2014 privind tahografele în transportul rutier, pe teritoriul Uniunii Europene se impune echiparea cu versiunea a doua a tahografului inteligent G2V2 pentru vehiculele noi înmatriculate într-un stat membru UE, precum și modernizarea celor dotate anterior cu versiunea G2V1.

În acest context, ANTA a solicitat clarificări de la Direcția Generală Mobilitate și Transporturi a Comisiei Europene (DG MOVE) privind aplicarea acestei obligații pentru vehiculele înmatriculate în Republica Moldova, care efectuează transport rutier internațional pe teritoriul UE.

Conform răspunsului DG MOVE, obligativitatea echipării cu tahografe G2V2 se aplică doar vehiculelor înmatriculate în UE sau altor state terțe doar în baza unor acorduri internaționale specifice.

Pentru operatorii de transport moldoveni continuă să se aplice prevederile Acordului european privind activitatea vehiculelor care efectuează transporturi internaționale (AETR), în vigoare în Republica Moldova din 22 noiembrie 1993.

Astfel, vehiculele înmatriculate în Moldova care efectuează transport rutier internațional pe teritoriul statelor membre UE nu sunt obligate să fie echipate cu tahografe inteligente G2V2.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 6 septembrie 2025
0 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Sergiu Russu a auzit propunerea de promovare a evaluării externe

4 septembrie 2025

Natalia Golban este noua directoare a Școlii Profesionale Criuleni

4 septembrie 2025

Drumuri, spitale și școli europene în Moldova – investiții care schimbă viața oamenilor (P.)

4 septembrie 2025

De la Recean la Dodon și Ceban: ce dezvăluie primele profiluri din campania „Pentru un Parlament Curat 2025’”

3 septembrie 2025
Back to top button