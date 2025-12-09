„Democrația este în pericol fără o cultură a integrității”

Internațional

 De Ziua Internațională Anticorupție, marcată anual pe 9 decembrie, președintele Grupului Statelor împotriva Corupției (GRECO) din cadrul Consiliului Europei, David Meyer, a transmis de la Strasbourg un mesaj ferm privind necesitatea consolidării integrității și responsabilității în viața publică.

Potrivit acestuia, corupția subminează încrederea cetățenilor în instituțiile democratice și afectează statul de drept, mai ales în contexte în care percepția impunității se răspândește, iar conduita etică nu este suficient implementată sau susținută.

„Integritatea în viața publică nu este un accesoriu al democrației; este fundamentul ei”, a subliniat Meyer, insistând asupra importanței unor acțiuni ferme și consecvente pentru prevenirea și combaterea corupției.

Președintele GRECO a accentuat rolul liderilor politici în promovarea unei culturi a integrității, dar a evidențiat că aceasta nu poate deveni normă fără sisteme eficiente de prevenire a corupției, transparență și mecanisme independente de supraveghere. „Această combinație rămâne piatra de temelie a credibilității democratice și a legitimității instituționale”, a declarat el.

Meyer a prezentat concluziile Studiului GRECO din Runda a Cincea de Evaluare, care analizează integritatea în guvernele centrale și în forțele de ordine ale statelor membre.

Majoritatea țărilor evaluate au primit recomandări privind întărirea politicilor anticorupție, creșterea transparenței activităților guvernamentale, declararea averilor și intereselor, precum și limitarea anumitor activități susceptibile de conflicte de interese.

În ceea ce privește agențiile de aplicare a legii, recomandările au vizat politicile anticorupție, recrutarea, carierele, condițiile de serviciu, raportarea neregulilor și protecția avertizorilor de integritate.

Meyer a subliniat că integritatea trebuie să fie integrată instituțional la toate nivelurile, nu doar invocată în discursuri.

Potrivit studiului, prevenirea corupției este o componentă definitorie a democrațiilor reziliente și oferă guvernelor o foaie de parcurs clară pentru a demonstra angajamentul lor în acest domeniu.

„Hardwiring integrity into institutions by design”, a spus Meyer, înseamnă prevenirea corupției înainte de a apărea, închiderea breșelor legislative și asigurarea răspunderii pentru comportamentele neetice sau ilegale.

Ancorat în Noua Înțelegere Democratică pentru Europa, GRECO va continua să sprijine statele membre în consolidarea cadrului legal și instituțional anticorupție, promovând leadershipul etic și întărirea instituțiilor responsabile în beneficiul democrației și al încrederii cetățenilor.

GRECO reunește cele 46 de state membre ale Consiliului Europei, alături de Kazahstan și Statele Unite ale Americii.

