Delegația Republicii Moldova a cerut asigurarea accesului liber prin posturile neautorizat amplasate în raionul Dubăsari

15 ianuarie 2026
La 15 ianuarie 2026, în orașul Bender s-a desfășurat prima ședință din acest an a Comisiei Unificate de Control. 

Delegația Republicii Moldova a cerut asigurarea accesului liber prin posturile neautorizat amplasate în raionul Dubăsari pentru agenții economici care livrează produse alimentare, medicamente și alte mărfuri de primă necesitate în satele Cocieri, Molovata Nouă, Corjova și alte localități situate pe malul stâng al Nistrului, comunică CUC.

Notificarea a fost adresată tuturor componentelor Comisiei, în legătură cu înghețarea râului și  suspendarea funcționării feribotului. Din cauza împedimentelor de deplasare a transportului de pe un mal pe altul al Nistrului  instituțiile preșcolare și preuniversitare de pe platoul Cocieri au fost nevoite să schimbe meniul, căci au rămas fără lactate și verdețuri.

S-a atras atenția că circulația nestingherită a persoanelor și mărfurilor prin Zona de Securitate este un principiu stabilit prin Acordul semnat la 21 iulie 1992. 

În cadrul reuniunii de lucru, delegația Chișinăului a abordat subiectul activității Centrului de presă al Comisiei și actualizării componenței acestuia. 

A fost reiterată poziția delegației Republicii Moldova privind accesul fără impedimente al presei la activitatea Comisiei, precum și privind eliminarea tuturor barierelor în aplicarea transparentă a procesului de acreditare a jurnaliștilor de pe malul drept al Nistrului, care își propun să reflecte situația în Zona de Securitate și funcționalitatea mecanismului existent de menținere a păcii. 

O decizie finală pe acest subiect nu a fost luată, exponenții Tiraspolului solicitând timp pentru consultări.

