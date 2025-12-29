Deficiențe de planificare, coordonare interinstituțională, monitorizare și evidență contabilă depistate în utilizarea resurselor FNDAMR

Raportul de audit al conformității asupra utilizării resurselor financiare publice din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural (FNDAMR) în anii 2023-2024 relevă carențe în utilizarea eficientă, transparentă și conformă a resurselor publice destinate sprijinirii producătorilor agricoli

În Republica Moldova, dezvoltarea și susținerea sectorului agricol au fost realizate prin implementarea mai multor proiecte și programe finanțate atât din surse interne, cât și externe, având drept scop sprijinirea producătorilor agricoli și dezvoltarea afacerilor mici și mijlocii din mediul rural. În acest context, pentru subvenționarea investițiilor aferente obiectivelor și măsurilor de sprijin prevăzute în Strategia națională de dezvoltare agricolă și rurală, a fost instituit Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR), constituit din alocațiile anuale de la bugetul de stat, precum și din alte surse.

Curtea de Conturi a efectuat misiunea de audit, în scopul evaluării conformității asupra utilizării resurselor financiare publice din FNDAMR în anii 2023-2024, în raport cu cadrul legal și cu reglementările în vigoare, prin aplicarea angajamentului de raportare directă, cu oferirea unei asigurări limitate.

Procedurile de audit au identificat probleme și deficiențe în gestionarea mijloacelor FNDAMR, care au limitat eficiența și eficacitatea gestionării mijloacelor alocate, precum și atingerea obiectivelor propuse în realizarea proiectelor investiționale subvenționate din FNDAMR. Astfel, auditul public extern a identificat următoarele deficiențe semnificative:

deși planificarea resurselor FNDAMR respectă cadrul normativ bugetar, gestionarea Fondului este afectată de deficiențe de mecanism, care conduc la asumarea unor angajamente fără acoperire financiară . În lipsa unor limite clare pentru lansarea apelurilor și a unui sistem de corelare a cererilor eligibile cu resursele disponibile, se acumulează anual angajamente față de fermieri la finele exercițiului bugetar, cu impact asupra sustenabilității financiare a Fondului. Totodată, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) nu deține informații clare și unice privind volumul angajamentelor asumate, raportând sume diferite în documente distincte, ceea ce relevă deficiențe de evidență și raportare. Distribuirea mijloacelor pe măsuri și submăsuri se realizează fără indicatori de performanță și fără evaluarea impactului măsurilor de subvenționare, limitând fundamentarea politicilor publice și identificarea intervențiilor ineficiente;

întârzieri semnificative în examinarea și autorizarea cererilor de subvenționare, cauzate în principal de deficitul considerabil de personal al AIPA. Coordonarea interinstituțională insuficientă a condus la lipsa unui acord actualizat de cooperare între AIPA, ODA și UCIP IFAD, favorizând apariția cazurilor de dublă finanțare, care au variat între 46% și 80%, iar într-un caz chiar la depășirea valorii bunului subvenționat (cu 37 mii lei), afectând echitatea și conformitatea utilizării fondurilor publice. În același timp, obligația legală de creare a unui sistem informațional integrat nu a fost realizată pe parcursul a mai mult de 10 ani, iar sistemele existente sunt fragmentate sau nefuncționale, limitând capacitatea de control, sporind riscurile operaționale și afectând transparența procesului de subvenționare;

monitorizarea postachitare a fost afectată de necorelarea planificării cu executarea inspecțiilor, verificările fiind realizate în alte perioade decât cele stabilite, fără ajustarea planurilor aprobate, ceea ce diminuează eficiența procesului de control. Nepunerea în funcțiune și neevidențierea contabilă corespunzătoare a obiectelor subvenționate afectează acuratețea rapoartelor financiare și respectarea normelor contabile. Procesul de recuperare a subvențiilor utilizate neconform sau contrar destinației este lent, nivelul de încasare fiind redus. Din suma de 14,3 milioane lei calculate în anii 2022–2025, au fost recuperate doar 2,1 milioane lei, ceea ce reprezintă circa 14,3%. Neconcordanțele dintre evidențele AIPA și cele ale Serviciului Fiscal de Stat (SFS) generează discrepanțe în datele privind executarea de casă a bugetului de stat, iar ponderea semnificativă a restanțelor este constituită din sume aferente fermierilor insolvabili sau radiați din Registrul unităților de drept, cu riscuri sporite de nerecuperare. Totodată, AIPA nu a contabilizat creanțele față de buget aferente recuperării subvențiilor de la fermierii insolvabili sau radiați din registrul ASP, în sumă de 4,8 milioane lei, precum și datoriile contingente aferente litigiilor cu fermierii care au contestat deciziile Comisiei de evaluare și selectare (CES) prin instanțele de judecată, afectând acuratețea situațiilor financiare și transparența utilizării mijloacelor publice.

În urma evaluărilor efectuate, auditul a constatat deficiențe privind acordarea sprijinului financiar producătorilor agricoli, atât sub aspectul respectării procedurilor stabilite, cât și al asigurării unei gestionări conforme a FNDAMR de către entitățile responsabile.

Curtea de Conturi a formulat recomandări menite să contribuie la îmbunătățirea și consolidarea sistemelor de autorizare, alocare, monitorizare, evaluare și control, precum și la responsabilizarea entităților implicate în gestionarea și utilizarea resurselor FNDAMR, în vederea respectării legislației și asigurării consecvenței decizionale.