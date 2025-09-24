Dedicat exclusiv tinerilor cercetători în domeniul energiei durabile

Concursul „Cea mai bună inițiativă de cercetare a tinerilor în domeniul energiei durabile”, ediția 2025 care se desfășoară în perioada 23 septembrie – 15 noiembrie 2025, pune în valoare creativitatea și spiritul inovator al tinerilor. Scopul este să îi încurajăm să dezvolte soluții practice în domeniul eficienței energetice și al surselor regenerabile, idei care pot contribui direct la accelerarea tranziției energetice și la construirea unui viitor mai verde și mai sustenabil – spune Aliona Chersac, persoana de contact de la CNED.

La concurs sunt invitați să participe tineri cu vârsta între 18 și 35 de ani – liceeni, studenți, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice tinere, cercetători, antreprenori sau tineri profesioniști, care desfășoară activități de cercetare în domeniul energiei durabile.

Se acceptă atât inițiative individuale, cât și de echipă.

Proiectele pot fi depuse pentru următoarele categorii:

● Eficiență energetică

Cercetări privind tehnologii, materiale, soluții tehnice sau metodologice pentru creșterea

eficienței energetice la nivel de clădiri, procese industriale, transport etc.

● Energie regenerabilă și stocare

Lucrări ce vizează tehnologii și soluții inovatoare pentru producerea și integrarea surselor

regenerabile (solar, eolian, biomasă, hidro), inclusiv metode de stocare a energiei.

● Tehnologii inteligente și digitalizare în energie

Cercetări privind sisteme smart grid, automatizare, monitorizare digitală a consumului,

optimizarea utilizării energiei prin inteligență artificială sau Internet of Things (IoT).

● Economie circulară și valorificarea resurselor

Lucrări ce propun soluții de transformare și utilizare sustenabilă a resurselor, inclusiv

reciclarea și valorificarea energetică a deșeurilor.

● Politici, educație și modele de dezvoltare sustenabilă

Cercetări ce analizează modele economice, instrumente de politici publice, aspecte

sociale sau educaționale privind tranziția energetică și implicarea comunităților.

Dosarul de participare va include:

● formularul de participare;

● curriculum vitae al participantului sau echipei;

● după caz, materiale demonstrative precum prezentări, prototipuri, linkuri video sau

articole.

Câștigătorii concursului vor fi anunțați în cadrul Galei Moldova Eco Energetică, ediția

2025, care va avea loc pe data de 5 decembrie 2025.

Regulamentul competiției poate fi consultat integral aici: Regulament

Formularul de participare poate fi accesat aici: aici: Formular de participare

Dosarele de participare trebuie expediate în format electronic la adresa:

concurs@cned.gov.md, cu mențiunea „Concurs tineri energie durabilă 2025”, până la data

de 15 noiembrie 2025, ora 17:00.