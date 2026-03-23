Deconectări programate în raioanele Criuleni și Dubăsari

Photo of Est Curier Est Curier 23 martie 2026
Compania distribuitoare de energie electrică, Premier Energy, anunță că va opera deconectări programate în raioanele Criuleni și Dubăsari, pentru 23-29 martie 2026.

23 martie

  • or. Criuleni: str. 31 August 1989, Basarabia, Bessarabscaea, Coţofană, Independenţei, Ion Creangă, Ion Soltîs, Mihail Frunze, Mioriţa, Nagornaea parțial, în intervalul de timp între 09:00-10:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului
  • s. Hîrtopul Mic parțial, în intervalul de timp între 10:30-12:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului
  • s. Măgdăceşti: str. Burebista, Ion Neculce, Măgdăceşti, Tudor Arghezi, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric
  • s. Dubăsarii Vechi (cons.noncasnic) parțial, în intervalul de timp între 06:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric
  • s. Ustia: str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ustia parțial, în intervalul de timp între 13:30-15:30 pentru conectarea consumatorului nou

24 martie

  • s. Măgdăceşti: str. Burebista, Ion Neculce, Măgdăceşti, Tudor Arghezi, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric
  • s. Măgdăceşti: str. Alexandru cel Bun, Măgdăceşti, Tudor Arghezi, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:20-17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor
  • s. Micleşti parțial, în intervalul de timp între 09:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

25 martie

  • s. Holercani parțial, în intervalul de timp între 10:00-16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric
  • s. Micleşti parțial, în intervalul de timp între 09:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

26 martie

  • s. Hîrtopul Mare: str. Calea Orheiului, Hîrtopul Mare, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric
  • s. Micleşti parțial, în intervalul de timp între 09:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric
  • s. Zăicana parțial, în intervalul de timp între 09:00-10:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului
  • s. Boşcana parțial, în intervalul de timp între 11:00-12:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului
  • s. Drăsliceni: str. Drăsliceni 573, s. Ratuş: str. Maria Cebotari, Ratuş parțial, în intervalul de timp între 13:30-14:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului
