Compania distribuitoare de energie electrică, Premier Energy, anunță că va opera deconectări programate în raioanele Criuleni și Dubăsari, pentru 23-29 martie 2026.
23 martie
- or. Criuleni: str. 31 August 1989, Basarabia, Bessarabscaea, Coţofană, Independenţei, Ion Creangă, Ion Soltîs, Mihail Frunze, Mioriţa, Nagornaea parțial, în intervalul de timp între 09:00-10:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului
- s. Hîrtopul Mic parțial, în intervalul de timp între 10:30-12:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului
- s. Măgdăceşti: str. Burebista, Ion Neculce, Măgdăceşti, Tudor Arghezi, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric
- s. Dubăsarii Vechi (cons.noncasnic) parțial, în intervalul de timp între 06:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric
- s. Ustia: str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ustia parțial, în intervalul de timp între 13:30-15:30 pentru conectarea consumatorului nou
24 martie
- s. Măgdăceşti: str. Burebista, Ion Neculce, Măgdăceşti, Tudor Arghezi, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric
- s. Măgdăceşti: str. Alexandru cel Bun, Măgdăceşti, Tudor Arghezi, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:20-17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor
- s. Micleşti parțial, în intervalul de timp între 09:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric
25 martie
- s. Holercani parțial, în intervalul de timp între 10:00-16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric
- s. Micleşti parțial, în intervalul de timp între 09:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric
26 martie
- s. Hîrtopul Mare: str. Calea Orheiului, Hîrtopul Mare, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric
- s. Micleşti parțial, în intervalul de timp între 09:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric
- s. Zăicana parțial, în intervalul de timp între 09:00-10:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului
- s. Boşcana parțial, în intervalul de timp între 11:00-12:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului
- s. Drăsliceni: str. Drăsliceni 573, s. Ratuş: str. Maria Cebotari, Ratuş parțial, în intervalul de timp între 13:30-14:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului