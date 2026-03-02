Declarația Secretarului General privind escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu

Secretarul general al Consiliului Europei a reacționat la confruntările militare din Orientul Mijlociu și a lansat la 1 martie, 2026, următoarea Declarație:

Răspunsul Europei necesită un cadru juridic european comun…

Orientul Mijlociu alunecă într-un conflict la scară largă la granițele estice imediate ale Consiliului Europei. Pe măsură ce rachetele lovesc, dreptul internațional este transformat în arme. Civilii din Iran și din întreaga regiune suportă greul forței.

Această escaladare, împreună cu succesiunea crizelor recente, subliniază necesitatea unui cadru juridic european comun la nivelul celor patruzeci și șase de state membre ale Consiliului Europei, capabil să judece încălcările și utilizarea forței și a sancțiunilor, asigurând în același timp decizii continue, coerente, fără paralizie. Ceea ce a fost odată o discuție este acum o chestiune de imperativ strategic.

După cum am văzut în criza din Venezuela, această situație nu poate fi redusă la o alegere binară între condamnare și susținere, indiferent de conducerea și natura regimului de la Teheran. Ne aflăm într-o fază de deconstrucție a ordinii juridice internaționale, în care impulsurile și puterea celui mai puternic caută… să guverneze relațiile dintre state.

Această lume nu are ordine juridică, ci doar forță și standarde duble.

Nimeni nu se poate ascunde în spatele pretextului că această ordine nu a fost niciodată încălcată sau că cei puternici nu și-au impus voința atunci când le-a convenit. Dar ceea ce am văzut în Ucraina, în Gaza, în Venezuela și, într-o formă diferită, în Groenlanda, este o alunecare spre o prăbușire totală a acestei ordini.

Prea des, securitatea paneuropeană se bazează pe formate ad-hoc, fără o bază juridică comună, fără o autoritate decizională permanentă și fără structuri care să asigure continuitatea. Această fragmentare nu mai este sustenabilă.

Europa, în ansamblu, trebuie să acționeze pentru a dezescalada conflictul din Golf, protejând în același timp siguranța cetățenilor săi din regiune. Trebuie să insiste asupra respectării dreptului internațional, inclusiv a Cartei Națiunilor Unite.

Îmi repet apelurile pentru o încetare imediată a ostilităților de către toate părțile.

Voi pune escaladarea din Orientul Mijlociu pe ordinea de zi a următoarei reuniuni a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, pentru a iniția o reflecție colectivă asupra capacității Europei de a răspunde coerent și în cadrul unui cadru juridic comun.

Timpul este esențial. Dacă nu organizăm securitatea europeană colectivă mai largă în cadrul unei structuri juridice permanente și obligatorii, aceasta va rămâne reactivă la crizele modelate de alții. Singura alternativă este restabilirea securității și autorității în temeiul legii.

Conflictul care se desfășoară în Iran, Israel și în Golf este un test care arată dacă Europa intenționează să modeleze ordinea emergentă sau doar să observe fragmentarea acesteia.

Inacțiunea nu este prudență. Este abdicare.