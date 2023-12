„Declarația de la Criuleni”: să fie spuse lucrurile pe față

După epuizarea ședinței consilierilor raionali din 8 decembrie, 2023, consilierii fracțiunii majoritare – cea a PAS, au propus atenției celorlalți participanți la ședință „Declarația de la Criuleni” – Declarația comună a consilierilor raionali din Criuleni privind susținerea integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

Declarația a fost citită de către Grigore Ciorba, președintele fracțiunii PAS din Consiliul raional Criuleni, care și-a îndemnat colegii de consiliu să o semneze, așa cum au făcut colegii săi de fracțiune înainte de ședința în plen.

„Noi, reprezentanții partidelor politice din Consiliul Raional Criuleni, recunoaștem și susținem aspirația națională a Republicii Moldova de a deveni țară membră cu drepturi depline a Uniunii Europene. În acest context, ne asumăm responsabilitatea și ne angajăm să promovăm și să sprijinim la nivel local reformele necesare pentru realizarea acestui obiectiv strategic… //… Prin această declarație reafirmăm angajamentul nostru pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru realizarea aspirațiilor europene ale poporului nostru. Suntem dedicați să lucrăm împreună, la nivel local și național, pentru a face din Republica Moldova un stat european modern, prosper și stabil” – așa începe și finalizează Declarația (vezi mai jos textul integral al documentului).

Între primul și ultimul alineate din declarație se regăsesc angajamente precum dezvoltare locală în conformitate cu standardele europene, asigurarea transparenței în procesul de luare a deciziilor, încurajarea și asigurarea unui dialog deschis între consiliu, cetățeni și societatea civilă, promovarea valorilor europene și conștientizarea importanței integrării europene, etc.

Întrucât inițiativa de a adopta o astfel de declarație aparține Partidului Acțiune și Solidaritate, l-am solicitat pe liderul organizației teritoriale Criuleni a formațiunii, Valeriu Carțîn, să ne spună dacă, în viziunea sa, există riscul ca Republica Moldova să devieze de la cursul de integrare europeană, odată ce a fost propusă o astfel de declarație, și nu doar în CR Criuleni.

„Eu cred că există riscul. Este o propunere pentru toți colegii și pentru cei care doresc să se alăture la declarația pe care o propune formațiunea PAS pentru integrarea europeană. Nu este obligatorie, dar am propus ca cei care sunt pentru aderarea la Uniunea Europeană, să semneze. Avem diferite partide, care pledează fie pentru integrarea europeană, fie pentru integrare euroasiatică. Mai avem formațiuni care așteaptă să ne întoarcem de unde am venit. Noi credem că este binevenită o asemenea declarație. Nu că vedem un risc anume, dar cred că e mai vizibil să spui lucrurile pe față. Declarația o să rămână în consiliu. Poate unii colegi încă o să mai reflecteze asupra conținutului declarației, o vor analiza și vor dori să o semneze” – a spus Valeriu Carțîn.

„Până acum, douăzeci de consilieri au semnat, alții au sunat că o vor semna, vrem să le propunem și primarilor să o semneze. Este o declarație simbolică, dar de care avem nevoie, având în vedere negocierile de aderare la UE, să și partenerii noștri europeni să vadă că majoritatea consilierilor, primarilor susțin integrarea europeană a Republicii Moldova. Este o declarație pe care formațiunea PAS o va propune sau a propus-o în toate raioanele, discutată la Consiliului Politic Național al PAS. Documentul e la mine în birou, cine vrea să-l semneze, poate veni” – ne-a informat și Roman Onica, vicepreședintele r. Criuleni, membru al PAS.

Foto: Grigore Ciorba le propune consilierilor să semneze „Declarația de la Criuleni”