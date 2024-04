De Ziua Umorului, au confecționat măști de carnaval

La 1 aprilie, Centrul Educațional Recreativ din Criuleni a împlinit o lună de activitate. Deschis la 1 martie 2024, cu suportul partenerilor din Cehia, în incinta Școlii Primare Criuleni, acest centru este la dispoziția tuturor copiilor din oraș, inclusiv a celor care se află aici temporar – copiii din Ucraina.

Pentru că 1 aprilie este Ziua Umorului, a glumelor, facilitatorii s-au gândit să le ofere beneficiarilor un prilej special de a se întâlni și a confecționa, cot la cot, măști de carnaval.

„Cu ocazia Zilei Glumelor, am realizat astăzi împreună cu facilitatoarele, colegele mele de la People in Need Moldova, Anastasia și Tatiana, un master-class la tema „Măștile de carnaval”. Am organizat pentru copii o atmosferă distractivă și interesantă. Copiii au confecționat cele mai diverse și creative măști cu propriile mâini! La final, au servit dulciuri și fiecare a luat masca acasă, ca amintire.” – a spus Ala Roșcovanu, una dintre facilitatoarele de la centru.

Dezvoltarea unor asemenea centre, spune Anastasia Rusu, asistentă de proiect, a fost o necesitate pentru a crea spații pentru copiii afectați de războiul din Ucraina, pentru ca ei să se simtă în siguranță, or, organizația le acordă și asistență psihologică, servicii educaționale sau îi conectează cu specialiștii de care au nevoie, fie din domeniul educațional sau din alte domenii.

Anastasia Rusu, asistentă de proiect: „Centrul nostru este un spațiu prietenos pentru copii, unde aceștia pot veni pentru mai multe feluri de activități, și să se simtă, totodată, confortabil și în siguranță. Centrul este destinat pentru toți copiii, fie moldoveni, fie ucraineni sau rromi, nu avem limitări în funcție de etnii. Vârsta participanților poate fi de la 6 la 18 ani. Deocamdată, frecventează mai des copiii din clasele primare, iar activitățile sunt gratuite. De luni până vineri, de la ora 14 până la ora 18.00, copiii își pot petrece timpul liber calitativ, în compania altor copii și a educatorilor. Organizația noastră se preocupă de activități de dezvoltare a copiilor în toată Moldova. Avem centre dezvoltate atât la nordul republicii, cât și la sud sau în centru.”

„De când fratele meu a început să vină aici, la centru, vin și eu cu el. Aici avem parte de distracție, ne veselim, ne jucăm, putem desena, suntem liberi să colorăm, să comunicăm cu cine vrem. Mi-am făcut prieteni, iar activitatea mea preferată este să joc jocuri de societate” – spune Dumitrița, o elevă de 12 ani.

Centrul de la Școala Primară Criuleni pune la dispoziția copiilor și o bibliotecă vastă și este deschis inclusiv pentru copiii ucrainenilor cazați în căminul Școlii Profesionale Criuleni. Deși au fost invitați să se alăture activității din 1 aprilie, dedicate Zilei Umorului, cei din uirmă au fost mai reticenți, astfel că de atenția educatorilor s-au bucurat mai mult copiii criulenenilor. Faptul că unii copii nu se dau duși acasă, denotă atractivitatea centrului pentru toți cei care aleg să-și petreacă câteva ore aici, spun facilitatoarele Ala Roșcovanu și Tatiana Iliev.

Imagini de la Centrul Educațional Recreativ din or. Criuleni: