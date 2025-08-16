De unde vine cafeluța moldovenilor?

În anul 2000 un moldovean consuma, în medie, o singură ceașcă de cafea pe an. În 2024, cifra a ajuns la 167 de cești, depășind media globală de 140 cești per adult pe an (aproximativ 1,3 kg de cafea consumată). Cu toate acestea, diferența față de media Uniunii Europene rămâne semnificativă: un adult din UE consumă anual 1.170 de cești,de 7 ori mai mult decât media în Republica Moldova, conform IData.

Potrivit datelor, aproape 60% din cafeaua consumată în Moldova provine din Italia, urmată de Germania cu 10% și Rusia cu 8,6%. Doar 4,6% din cafea este importată direct din țările cultivatoare, restul fiind adusă din state industrializate care prelucrează boabele. Astfel, peste 95% din cafeaua consumată local provine din țări dezvoltate care nu cultivă, ci doar procesează cafeaua.

Cafeaua rămâne una dintre cele mai apreciate băuturi din lume, iar tendințele de consum și comerț confirmă această popularitate. În 2023, Uniunea Europeană a importat 2,7 milioane de tone de cafea din țări non-UE, în valoare de 10,6 miliarde de euro.

Cea mai mare parte a cafelei importate a provenit din Brazilia – 921.900 de tone (34% din totalul importurilor extra-UE), și din Vietnam – 652.000 de tone (24%).

Următoarele țări furnizoare au fost Uganda (206.500 de tone, 8%), Honduras (168.800 de tone, 6%), India (118.100 de tone, 4%), Columbia (112.700 de tone, 4%), Peru (83.000 de tone, 3%) și Indonezia (68.300 de tone, 2%).

Dintre statele membre ale Uniunii Europene, Germania a realizat cele mai multe importuri – 911.300 de tone (33%), urmată de Italia cu 624.600 de tone (23%), Belgia cu 278.200 de tone (10%) și Spania cu 249.500 de tone (9%).