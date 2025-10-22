De la promisiuni de a duce țara în UE la declarații de apărare a neutralității. Discursurile deputaților în ședința de constituire

După ce au anunțat constituirea fracțiunilor parlamentare, președinții acestora sau liderii partidelor au ieșit la tribuna ședinței de constituire a Parlamentului nou ales cu declarații politice.

Prima a fost invitată Doina Gherman, președinta fracțiunii PAS. Deputata a mulțumit moldovenilor care au participat la vot și au fost demni, uniți, hotărâți „pentru a salva țara de primejdii”.

„Legislatura a XI-a s-a încheiat cu declarația privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Iar astăzi, la începutul noii legislaturi, putem spune că certitudine că parlamentul de legislatura a XII va fi parlamentul aderării la Uniunea Europeană. Moldova noastră a mers departe în acești, acum e momentul să mergem până la capăt. Suntem conștienți și extrem de recunoscători pentru încrederea acordată de cetățeni prin votul liber exprimat la alegerile din 28 septembrie 2025. Aderarea la UE este proiectul de țară al întregii societăți și este menit să asigure pacea, prosperitatea și consolidarea democrației. Astfel, ne angajăm să acționăm cu responsabilitate și fermitate pentru atingerea acestui obiectiv național. Înțelegem că acest drum presupune eforturi și reforme profunde, dar este singura cale care garantează un viitor sigur și prosper pentru Republica Moldova. Fiecare decizie pe care o vom lua în această țară trebuie să aducă țara mai aproape de Uniunea Europeană” – a declarat Doina Gherman.

Președintele fracțiunii socialiștilor, Igor Dodon, a spus, în discursul său, printre altele: „În Republica Moldova lucrurile au degenerat grav în ultimii ani. Democrația trebuie scoasă din captivitate, libertatea de opinie trebuie eliberată de sub cenzura de partid, iar instituțiile statului trebuie readuse în slujba legii și a poporului. Alegerile parlamentare din acest an au fost marcate de grave abuzuri din partea guvernării, utilizarea pe față a resurselor administrative față de oponenți, asupra concurenților electorali au fost aplicate presiuni prin organele de forță, s-a făcut uz de șantaj față de aleșii locali”.

În actualul Parlament, Dodon a spus că munca fracțiunii socialiștilor va fi concentrată pe „asigurarea interesului național al țării, exprimat prin protejarea suveranității, a statalității, a neutralității, a identității moldovenești, a valorilor creștine, a familiei tradiționale și a demografiei, a dezvoltării economice, pluralismului, păcii interetnice, a bunelor relații în est și în vest.”

Diana Caraman, președinta fracțiunii comuniștilor, a ținut discursul său în limba rusă. Aceasta a anunțat că „grija pentru un viitor mai bun va fi scopul principal al fracțiunii PCRM în Parlament”. Ziua ședinței a coincis cu ziua creării acum 32 de ani a PCRM, prilej cu care Diana Caraman i-a felicitat pe toți actualii și foștii membri ai partidului, unii dintre care astăzi, după cum a observat vorbitoarea, s-au regăsit în alte fracțiuni parlamentare, inclusiv în cea a PAS.

Diana Caraman a declarat că partidul pe care-l reprezintă nu consideră alegerile trecute democratice și libere, acuzând majoritatea parlamentară de manipulare și falsificare a rezultatelor, iar partidul PAS și președinta Maia Sandu – de instaurare a dictaturii. Fracțiunea comuniștilor a anunțat că va iniția consolidarea unei coaliții de opoziție, care va impune puterea să lucreze în interesele poporului.

Vasile Tarlev, care a fost ales în componența Blocului Electoral „Patriotic”, fiind unicul membru al PP „Viitorul Moldovei” care a acces în parlament, a rămas în afara fracțiunilor și a declarat că rămâne deputat neafiliat, deși regretă că blocul s-a destrămat. Tarlev a promis că va fi deschis pentru colaborare cu toți deputații din parlament, indiferent de fracțiune, și va lupta pentru independența, suveranitatea, neutralitatea și integritatea teritorială a Moldovei, dar în calitate de opozant al majorității parlamentare.

Din partea BE „Alternativa” discursul l-a ținut Ivan Ceban, care a anunțat anterior ca va rămâne primar general al mun. Chișinău. În alocuțiunea sa, Ceban a declarat că fracțiunea „Alternativa” „va fi vocea poporului, o opoziție veritabilă”. Problemele cetățenilor care necesită soluționare, în opinia lui Ceban, sunt pensiile, salariile mici, cheltuielile enorme, prețurile care cresc zilnic, lipsa unor condiții elemnetare de infrastructură în unele localități, birocrație, școli închise, plecarea în masă a cetățenilor peste hotare, lipsa unor locuri plătite bine de muncă. Sărăcia s-a accentuat, iar situația economică a devenit precară, a mai adăugat liderul BE „Alternativa”.

Ceban a chemat parlamentarii să-și unească eforturile și să creeze legi pentru fiecare cetățean, nu pentru interese înguste. „Alternativa” va pleda pentru depolitizarea instituțiilor statului, stoparea presiunilor politice, lupta cu corupția și nu doar mimarea acesteia, aplicarea legilor în mod egal față de fiecare cetățean și doar în interesele R. Moldova, a mai spus Ivan Ceban.

Renato Usatîi a spus, în luarea sa de cuvânt, că este pentru prima dată în Parlamentul R. Moldova, a ascultat discursurile care se aseamănă cu cele de la mitinguri de lansare în campanie electorală, și a descoperit că „există reguli, există regulament” în parlament. Usatîi a spus că nu va ține discursuri, dar că speră că vor avea loc discuții în biroul permanent, și acestea vor fi despre legi, inițiartive.

„Sper foarte mult că cea mai importantă declarație din partea politicienilor va fi că vom uni societatea. Aș vrea foarte mult ca inițiativele și celor de la guvernare, și celor din opoziție să fie susținute. Partidul Nostru va susține orice inițiativă bine argumentată și bine fundamentată pentru cetățenii Republicii Moldova”, a declarat președintele fracțiunii „Partidul Nostru”.

Vasile Costiuc, președintele fracțiunii „Democrația Acasă”, a promis că vor avea acces la tribuna Parlamentului și cetățenii care nu au fost auziți de fosta guvernare, dar i-a ascultat partidul său, cât a mers prin țară, în campanie. Costiuc a spus că va fi o „opoziție pro europeană, poate prima dată în ultimii 5-6 ani, noi suntem pe axa București-Washington cu parteneriate și cu prieteni la Bruxelles”.

Liderul PPDA a apelat la parlamentari ca să creeze condiții pentru ca diaspora să revină acasă, să fie create locuri de muncă, dezvoltate mecanismele democratice, și s-a declarat deschis să voteze proiectele ce țin de interesul național, de integrare europeană, de bunăstare, agrumentate și discutate transparent.