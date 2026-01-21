De la Cocieri: „Situația e sub control” și aeroglisor fără pilot

Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a vizitat astăzi satele din raionul Dubăsari de pe platoul Cocieri.

Într-o intervenție video, Chiveri dă asigurări că situația „este sub control”, fără a detalia mai multe lucruri. Demnitarul a fost filmat cu o scurtă comunicare chiar pe fundalul bac-ului prins în gheață.

„Am vizitat Molovata Nouă și Cocieri pentru a mă informa din prima sursă despre situație. După cum cunoașteți, din cauza temperaturilor scăzute, râul Nistru a înghețat în această zonă, generând anumite probleme pentru asigurarea cu produse alimentare și bunuri esențiale a locuitorilor. Am purtat discuții cu primarii și pot să afirm că la acest moment situația este sub control”, a declarat dl Valeriu Chiveri, după vizită.

În cadrul delegației care a mers pe la instituțiile publice din cele două sate, s-a aflat și vicepreședintele r. Dubăsari, dl Alexandru Reul, de la care am solicitat unele precizări în legătură cu vizita de azi a șefului BPR.

Cu referire la modul în care ajung produsele lactate și alte tipuri de produse la grădinițele din cele două sate, despre care săptămâna trecută primara com. Cocieri Raisa Spinovschi spunea că ar fi mai problematică, și că a fost nevoie de excluderea acestora din meniul copiilor, Alexandru Reul ne-a informat: „Biroul pentru Reintegrare, în urma solicitărilor de la primari, a făcut o listă centralizată de agenți economici, care transportă marfa, a transmis-o Tiraspolului și acum nu este nici o problemă cu aprovizionarea prin vama neconstituțională. La vamă marfa e verificată conform facturii fiscale”. Delegația de la Chișinău a ajuns pe aceeași cale în cele două sate.

În ce privește aeroglisorul, Alexandru Reul a comunicat că și astăzi a fost cu viceprim-ministrul Chiveri și l-a văzut la fața locului și că ambarcațiunea ar avea ceva defecte tehnice, dar: „Nu avem un pilot antrenat să conducă acest aeroglisor. Nu a fost nici necesitatea, că nu am avut ierni aspre. De când a fost procurat, a lucrat o iarnă sau două, dacă nu greșesc, dar erau careva probleme din start cu el, era și de mâna a doua, nu unul nou, dar și lipsa pilotului…”.

Vicepreședintele Reul a mai adăugat că, deși pe platorul Cocieri se numără și comuna Corjova, probleme specifice celor din Molovata Nouă și Cocieri în această comună nu se atestă. Azilul de bătrâni, aflat în subordinea R. Moldova, primește produsele conform contractelor.