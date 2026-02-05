De ce se sistează zile la rând, în or. Criuleni, curentul electric, pe unele străzi. Distribuitorul a explicat motivul

În perioada 5-7 februarie și 9-10 februarie, 2026, conform calendarului de lucrări programate publicat pe pagina web a distribuitorului de energie „Premier Energy Distribution”, orașul Criuleni este vizat în fiecare din aceste zile pentru „lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului” sau „lucrări de reparație a echipamentului electric”. Intervalul de timp de fiecare dată este 10.00 – 16.30.

Anunțurile despre sistarea aprovizionării cu curent electric au fost publicate și de către primăria Criuleni, pe paginile locale în rețelele de socializare, iar locuitorii străzilor vizate, pe care își desfășoară activitatea mai multe afaceri mici, instituții publice și private sau locuințe, în care confortul termic depinde și de curent electric, și-au exprimat în spațiul public nemulțumirea față de perioada aleasă pentru lucrări și numărul de zile în care au fost programate.

„Est-Curier” a solicitat mai multe detalii de la comunicatorul „Premier Energy Distribution”, dl Vasile Gribincea, referitor la lucrările care au fost programate, și de ce atâtea zile la rând, iar dumnealui a explicat, că pe perimetrul celor trei străzi centrale vizate – bul. Biruința, str. Ștefan cel Mare și str. 31 August 1989 – se desfășoară o lucrare mai amplă, investițională, care a fost începută în luna decembrie 2025.

„Lucrarea a constat, la prima etapă, în pozarea unei linii aeriene noi în cablu izolat de alimentare cu energie electrică a blocurilor locative de pe adresele nominalizate în schimbul cablurilor subterane, care aveau un anumit grad de uzură și nu mai asigurau parametrii de calitate necesari pentru furnizarea energiei electrice. La etapa care a început astăzi, 5 februarie 2026, are loc conectarea succesivă a blocurilor locative la rețeaua nou construită. Aceste lucrări vizează un număr mai mare de consumatori, ceea ce înseamnă că pe viitor fiabilitatea alimentării cu energie electrică va fi mult mai înaltă, și locatarii se vor convinge de asta”, a spus Vasile Gribincea.

Vasile Gribincea a mai adăugat că „Premer Energy” își desfășoară activitatea pe aproape 2/3 din teritoriul Republicii Moldova, deservește 855 mii de consumatori, inclusiv casnici, și că anumite lucrări au loc în lunile de iarnă, altele – în lunile de vară, și de fiecare dată gradul de disconfort pentru consumatori e la fel de mare. Lucrările programate la Criuleni au un specific aparte: 1) nu pot fi efectuate sub tensiune, pentru siguranța personalului; 2) nu pot fi efectuate noaptea. Totodată, angajații implicați în lucrări sunt conștienți că e iarnă, că sunt ore de lucru și a altor agenți economici și vor încerca să reducă acest termen, dacă vor permite condițiile climaterice.

Astfel, pentru o mai bună planificare a activităților, consultați lista localităților și adresele pe care în următoarele zile poate lipsi, în anumite ore, curentul electric:

6 februarie:

Raionul Criuleni:

Criuleni: str. Bez Uliţ, Criuleni, s. Ohrincea, s. Oniţcani, s. Slobozia-Duşca parțial, în intervalul de timp între 09:00-16:00 pentru manevre operative de scurtă durata Criuleni: str. 31 August 1989, Bul. Biruinţa, Ştefan cel Mare şi Sfînt** *or. Ohrincea: str. Ohrincea parțial, în intervalul de timp între 10:00-16:30 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric Boşcana parțial, în intervalul de timp între 13:00-15:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului Holercani parțial, în intervalul de timp între 09:30-16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric Corjova: str. Corjova 9025, s. Slobozia-Duşca parțial, în intervalul de timp între 09:00-16:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor Steţcani parțial, în intervalul de timp între 09:20-12:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

7 februarie:

o. Criuleni: str. 31 August 1989, Bul. Biruinţa, Ştefan cel Mare şi Sfînt, s. Ohrincea: str. Ohrincea parțial, în intervalul de timp între 10:00-16:30 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

9 februarie

Ratuş parțial, în intervalul de timp între 09:20-17:00 pentru manevre operative de scurtă durata Criuleni: str. 31 August 1989, Bul. Biruinţa, Ştefan cel Mare şi Sfînt*** s. Ohrincea: str. Ohrincea parțial, în intervalul de timp între 10:00-16:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului Dubăsarii Vechi: str. Dubăsarii Vechi 9045, 9046, 9059, 9061 (cons. noncasnici) parțial, în intervalul de timp între 09:45-16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric Măgdăceşti: str. Alecu Russo, Alexandru cel Bun, Alexandru Plămădeală, Alexei Mateevici, Basarabiei, Burebista, Calea Liceului, Calea Orheiului, Cuza-Vodă, Dacia, Dimitrie Cantemir, Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, Gheorghe Asachi, Ion Creangă, Ion Iachir, Ion Inculeţ, Ion Neculce, Ion Soltîs, Izvoarelor, Lev Tolstoi, Magdiciu Petre, Maria Cibotari, Măgdăceşti, Mihai Eminescu, Mitropolit Bănulescu-Bodoni, Mitropolit Varlaam, Nicolae Milescu Spătaru, Nicolae Milescu Spătaru, Nicolae Sulac, Orhei, Păcii, Petru Rareş, Răzeşilor, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tudor Arghezi, Vasile Alecsandri, Veronica Micle, s. Porumbeni: Porumbeni 9041 parțial, în intervalul de timp între 09:20-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

10 februarie: