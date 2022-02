De ce au fost tăiaţi stejari din pădurea dintre Ohrincea şi Cruglic? (foto)

Un cititor ne-a trimis la redacţie foto cu imagini surprinse în pădurea situată între satele Ohrincea şi Cruglic şi un mesaj în care suntem informaţi despre tăieri de copaci, în special stejari de vârstă mare.

Sursa care a rugat să-i păstrăm anonimatul, spune că şi un an în urmă aici se făceau tăieri, dar că a crezut că s-au oprit, însă tăierile au continuat şi în acest an: „Când am văzut că pădurea dispare, izvoraşul nu se vede din crengi tăiate, avem o durere în suflet! Unde o să se odihnească copiii noştri? Sperăm să sădească înapoi, dar de acum se vede satul din mijlocul pădurii! Nu cred că asta se numeşte „deleancă”, aşa cum se spune!”

Ion Urbanovici, pădurar în Ocolul Silvic Criuleni, contactat telefonic, ne-a spus că pentru a defrişa arborii de pe acel sector a avut dispoziţia şi planificarea „Moldsilva”, şi că deja defrişările s-au terminat. „Nu o facem din capul nostru! Erau stejari bătrâni, unii şi de 120 de ani, pe care i-am tăiat, erau putrezi la mijloc. Intr-un parchet am ridicat 119 cuburi, şi în alt parchet – 75 de cuburi de lemn, doar specia stejar. Este şi stejar tânăr, or, noi nu putem tăia până nu avem în urmă”.

Urbanovici a mai precizat, că lemnul ridicat a fost vândut cetăţenilor pentru de foc.

Inginerul silvic şef, Serghei Movileanu, Gospodăria Silvică Chişinău, a spus că va verifica informaţia şi sectoarele vizate în apelul cetăţenilor şi va veni cu o reacţie.

P.S. Nu ştim exact, dacă fotografiile trimise în adresa redacţiei ilustrează tăierile despre care dl Urbanovici a spus că au fost autorizate.

S. Cernov