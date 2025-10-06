De azi începe săptămâna în care vom afla câștigătorii Premiului Nobel din acest an

Începând de astăzi, atenția lumii se îndreaptă către comisiile Nobel, care în următoarele opt zile vor dezvălui laureații din acest an în știință, literatură, pace și economie, anunță oficialitățile suedeze.
Numele premianților vor fi dezvăluite după cum urmează:
Fiziologie sau medicină: luni, 6 octombrie, Adunarea Nobel la Institutul Karolinska;
Fizică: marți 7 octombrie, Academia Regală de Științe Suedeză;
Chimie: miercuri 8 octombrie, Academia Regală de Științe Suedeză;
Literatură: joi 9 octombrie, Academia Suedeză;
Pace: vineri 10 octombrie, Comitetul Nobel norvegian de la Institutul Nobel Norvegian din Oslo;
Premiul Sveriges Riksbank pentru științe economice în memoria lui Alfred Nobel: luni, 13 octombrie, Academia Regală de Științe Suedeză.
În perioada 1901 și 2024, 1.012 persoane și organizații au primit Premiul Nobel. Ceremonia de premiere reală are loc pe 10 decembrie a fiecărui an.