De azi, Centrul de Sănătate Criuleni are conducere nouă

Centrul de Sănătate Criuleni are o șefă nouă. Este vorba de dna Maria Moșneguț, medic din cadrul aceleiași instituții, care o va înlocui pe dna Violeta Panico.

Anunțul privind concursul pentru ocuparea funcției vacante de șef IMSP „Centrul de Sănătate Criuleni” a fost publicat pe data de 11 noiembrie pe pagina web a fondatorului instituției – Consiliul raional Criuleni. La concurs au depus pachet de acte necesare două candidate – Maria Moșneguț, angajată în cadrul instituției CS Criuleni, și medicul de familie Cristina Porosevici, angajată în CS Bălăbănești. Concursul s-a desfășurat pe 4 decembrie, iar pe 5 decembrie, pe aceeași pagină web a fondatorului, a fost plasat anunțul despre rezultatul competiției, a cărei învingătoare a fost declarată dna Moșneguț Maria. Numirea în funcție a fost consemnată prin dispoziția nr. 145-AB din 8 decembrie 2025 a președintelui raionului Criuleni, Alexandru Carțîn, chiar de astăzi, 10 decembrie 2025, pe o durată de cinci ani, până în data de 9 decembrie 2030, cu încheierea contractului individual de muncă.

La întrebarea cum a găsit instituția și ce și-ar dori să schimbe în următorii ani, Maria Moșneguț a spus: „Obiectivul fundamental este de a plasa pacientul în centrul fiecărei decizii și acțiuni a Centrului de Sănătate. Ne angajăm să adoptăm o abordare holistică ce tratează omul în integralitatea sa – fizică, emoțională și socială – pentru a oferi o îngrijire cu adevărat personalizată și empatică. O prioritate absolută o reprezintă zidirea unei relații de ÎNCREDERE între echipa medicală și comunitate. Ne propunem să eliminăm orice barieră sau percepție greșită, asigurând că medicii de familie, medicii specialiști și întregul personal sunt văzuți ca parteneri de nădejde în sănătate, nu ca o sursă de frică sau reținere. Este vital să încurajăm pacienții să se adreseze prompt și deschis, prevenind astfel situațiile în care ajung târziu la consultație din cauza ezitării. Pentru a materializa această viziune, mă angajez să susțin bunăstarea personalului medical și să combat sindromul burnout, fiindcă doar o echipă mulțumită, echilibrată și motivată poate oferi îngrijiri cu adevărat empatice. Vom pune accentul pe creșterea satisfacției pacienților și a angajaților deopotrivă, implementând standarde de calitate bazate pe comunicare eficientă, transparență și respect reciproc.”

Violeta Panico, care a condus Centrul de Sănătate Criuleni pe parcursul a 22 de ani, dintre care ultimii doi ani în calitate de șefă-interimară, spune că lasă în urmă o instituție cu o echipă bună, prezentă în 16 sate din r. Criuleni.

„Nu toate sunt încă reparate, dar am implementat zeci de proiecte cu milioane de lei atrase. În ultimii patru ani am adus cinci proiecte, anul curent două proiecte am câștigat de la CNAM. Resurse umane – medici și asistenți medicali, avem, practic, peste tot, dacă mai vin și doi absolvenți la Mașcăuți și Răculești. Finanțarea lasă un pic de dorit, dar asta nu depinde de noi. Din suflet mi-aș dori ca viitoarea șefă să facă mai mult decât mine, să se păstreze ceea ce am obținut, sunt optimistă în acest sens. E o echipă foarte bună, fiecare specialist își știe meseria și face totul la locul lui. Eu, după un pic de odihnă, voi reveni la meseria mea de suflet – medic de familie”, a spus dna Panico.

Centrul de Sănătate Criuleni are în grijă sănătatea locuitorilor din or. Criuleni, satele Ohrincea, Coșernița, Onițcani, Slobozia Dușca, Bălțata, Cimișeni, Miclești, Jevreni, Răculești, Dolinnoe, Corjova, Cruglic, Izbiște, Mașcăuți și Stețcani.