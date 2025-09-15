De azi alegătorii pot solicita votarea la locul aflării

Cererea se depune în scris începând cu 2 săptămâni înainte de ziua votării și până la ora 14:00 a zilei precedente alegerilor (27 septembrie).
În ziua votării, cererea este acceptată doar cu certificat medical, până la ora 14:00.
Dacă nu te poți deplasa la biroul electoral al secției de votare, cererea poate fi transmisă printr-un membru al familiei sau prin asistentul social.
Cererea trebuie să includă datele de identificare, motivul solicitării și, după caz, persoana desemnată să o transmită.
Se anexează copia actului de identitate și documentele justificative (de ex. certificat medical).
Cererile pot fi semnate și electronic și expediate prin e-mail la biroul electoral.
La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 sunt 23 candidați.
Fiți cetățeni responsabili.
Turul 2 nu va fi.