Alegeri parlamentare

De azi alegătorii pot solicita votarea la locul aflării

Dacă din motive de sănătate  sau alte motive întemeiate nu poți merge la secția de votare, poți cere urna mobilă pentru a vota la locul aflării, în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 15 septembrie 2025
10 Mai puțin de un minut
sursa foto:cec.md
✔️ Cererea se depune în scris începând cu 2 săptămâni înainte de ziua votării și până la ora 14:00 a zilei precedente alegerilor (27 septembrie).
✔️ În ziua votării, cererea este acceptată doar cu certificat medical, până la ora 14:00.
✔️ Dacă nu te poți deplasa la biroul electoral al secției de votare, cererea poate fi transmisă printr-un membru al familiei sau prin asistentul social.
✔️ Cererea trebuie să includă datele de identificare, motivul solicitării și, după caz, persoana desemnată să o transmită.
✔️ Se anexează copia actului de identitate și documentele justificative (de ex. certificat medical).
Cererile pot fi semnate și electronic și expediate prin e-mail la biroul electoral.
La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 sunt 23 candidați.
Fiți cetățeni responsabili.
Turul 2 nu va fi.
