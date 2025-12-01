Economic

Datoriile de 10 lei se anulează

Serviciul Fiscal de Stat a anulat obligațiile fiscale până la 10 lei total per contribuabil înregistrate la situația din 31 decembrie 2024

Obligațiile fiscale până la 10 lei total per contribuabil înregistrate în Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat la situația din 31 decembrie 2024, în conformitate cu prevederile art.172 alin. (3) din Codul fiscal vor fi anulate, anunță Serviciul Fiscal de Stat.

În context, au fost stinse obligații fiscale pe clasificațiile economice administrate de SFS în sumă totală de 28 361,92 lei, inclusiv plăți de bază – 4 289,12 lei, majorare de întârziere – 24 039,89 lei și amendă – 32,91 lei pentru 15 902 contribuabili.

De asemenea, au fost stinse obligații fiscale aflate în evidența serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor locale, în sumă totală de 128 691,34 lei, inclusiv plăți de bază – 42 733,99 lei și majorare de întârziere – 85 957,32 lei, în baza a 444 decizii ale consiliilor locale privind anularea obligațiilor fiscale pentru 113 271 contribuabili.

