Rezultatele programului remedial au fost prezentate la 16 decembrie 2025 în cadrul unei conferințe de presă organizate de MEC și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE).

23% dintre elevii care obținuseră nota „1” la pretestare și 35% dintre cei cu nota „2” au reușit să promoveze examenul. Cel mai semnificativ progres s-a înregistrat însă în rândul elevilor cu note inițiale „3” și „4”, pentru care rata de promovare a crescut cu 60, respectiv 76 de puncte procentuale.

Ținând cont de creșterea semnificativă a performanțelor elevilor participanți, MEC a decis extinderea programului, începând cu sesiunea de examene din 2026, și pentru disciplina Limba și literatura română, destinat elevilor din școlile cu predare în limbile minorităților naționale.

Potrivit datelor prezentate, în programul remedial la matematică au fost incluși aproximativ 6.000 de absolvenți ai gimnaziului. Beneficiarii au fost selectați în baza rezultatelor pretestării republicane la matematică, desfășurată în februarie 2025. Programul remedial s-a desfășurat în perioada martie–mai, fiecare elev beneficiind gratuit de 40 de ore suplimentare de instruire la matematică. Activitățile au fost coordonate de circa 500 de profesori formatori, selectați și instruiți la nivel național.

Analiza impactului programului, realizată de ANCE prin compararea rezultatelor la pretestare și la proba de examen, indică un progres substanțial.

În cadrul prezentării raportului, directoarea ANCE, Lilia Ivanov, a subliniat:

„Datele statistice arată eficiența orelor suplimentare. Creșterea ratei de promovare confirmă faptul că pretestarea este un instrument de diagnostic corect, iar intervenția ulterioară a fost bine țintită. Analizăm constant rezultatele pentru a identifica zonele vulnerabile, iar cifrele ne-au indicat necesitatea extinderii acestui instrument de susținere a elevilor și pentru alte discipline.”

Având în vedere succesul programului, MEC va continua intervenția la matematică și va extinde Programul Remedial și pentru Limba și literatura română, destinat elevilor care învață în limbile minorităților naționale. Analiza rezultatelor la această probă de examen în 2025 arată că rata de promovare a fost de 76%, cu media notelor sub 6.

Structura Programului Remedial 2026:

Matematică: aproximativ 6.000 de elevi; 60 de ore de instruire suplimentară (15 sesiuni × 4 ore); grupuri de 10–12 elevi; obiectiv – creșterea ratei de promovare de la 71% la cel puțin 75%.

Limba și literatura română (pentru elevii din școlile cu predare în limbile minorităților naționale): circa 3.000 de elevi; 60 de ore de instruire suplimentară; abordare axată pe dezvoltarea competențelor de comunicare și activități aplicative; obiectiv – creșterea ratei de promovare de la 76% la minimum 80%.

„MEC face apel către autoritățile publice locale, părinți și elevi să sprijine logistic participarea elevilor și desfășurarea programului, inclusiv prin asigurarea spațiilor adecvate și a condițiilor de securitate și confort. Prin continuarea și extinderea Programului Național Remedial, MEC urmărește reducerea decalajelor de învățare, creșterea șanselor de promovare la examenele naționale și oferirea unui sprijin concret fiecărui elev, contribuind astfel la asigurarea echității și calității în educație”, a declarat secretarul de stat Valentina Olaru.

Referindu-se la noile măsuri, Valentina Olaru a precizat că extinderea programului reflectă angajamentul autorităților pentru echitate în educație:

„Rezultatele ne demonstrează că, oferind sprijinul necesar, barierele academice pot fi depășite. Decizia de a extinde programul remedial și pentru Limba și literatura română pentru elevii din școlile cu predare în limbile minorităților naționale în sesiunea 2026 vine din angajamentul nostru de a asigura șanse egale pentru toți absolvenții. Ne dorim ca fiecare copil să poată accesa treapta următoare de învățământ cu încredere.”

Ministerul precizează că pretestarea republicană la matematică va avea loc pe 24 februarie, iar cea la limba și literatura română pentru elevii din școlile cu predare în limbile minorităților naționale – pe 26 februarie.

În baza rezultatelor obținute, vor fi selectați elevii care vor beneficia de programele remediale în anul următor.