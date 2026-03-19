Dacă vrei să desemnezi 2%, termenul limită e 30 aprilie. Vezi ce organizații din r. Criuleni și r. Dubăsari poți susține  

Până la 30 aprilie, orice contribuabil are dreptul să depună declarația pe venit și să direcționeze 2% din impozitul deja achitat către stat spre o organizație non-profit, o fundație privată sau un cult religios. Organizațiile neguvernamentale, fundațiile private și cultele care pot beneficia de desemnarea procentuală sunt incluse în listele beneficiarilor, care pot fi găsite pe pagina Agenției Servicii Publice.

Organizațiile care fac parte din aceste liste, pentru a beneficia de desemnări, nu trebuie să aibă datorii la bugetul public național. La fel, și contribuabilii, care desemnează trebuie să fie liberi de datorii către stat, în caz contrar desemnarea nu va fi validată. Desemnarea se face prin includerea în declarația pe venit, la secțiunea corespunzătoare (M1), a codului fiscal al organizației pe care contribuabilul dorește să o susțină sau cu activitatea căreia rezonează.

Din Lista beneficiarilor desemnării procentuale a organizațiilor necomerciale (anul 2026), activitatea cărora se desfășoară pe teritoriul raionului Criuleni și a raionului Dubăsari, și din Lista cultelor religioase şi părţilor componente ale acestora beneficiare ale desemnării procentuale (anul 2026), ale căror parohii desfășoară activități pe teritoriul r. Criuleni și r. Dubăsari, fac parte următoarele (în paranteze sunt codurile fiscale ale acestora):

Asociaţia Obştească “Fiecare Contribuie pentru Schimbare”, or. Criuleni (1012620006495)

Asociaţia Obştească “Iedera Dubăsarii Vechi” (1015620008179)

Asociația Obștească Centrul de Justiţie Socială “ECHITATE”, or. Criuleni (1009620003333)

Asociația Obștească “GENERAŢIA ALFA”, com. Boșcana (1015620007091)

Instituţia Privată “PLANETA VERDE MOLDOVA”, s. Măgdăcești (1016620002842)

Asociația Obștească „DARLIN”, com. Boșcana (1016620004097)

Asociația Obștească Asociația de Fotbal Criuleni (1009620003159)

Asociația Obștească Clubul Sportiv de Fotbal din Măgdăcești (1016620000619)

Asociaţia Obştească ACŢIONĂM PENTRU DEZVOLTARE, Hîrtopul Mic (1009620001188)

Asociaţia Obştească CLUBUL SPORTIV DE ARTE MARŢIALE “GALION”, Măgdăcești (1011620008609)

Asociaţia Obştească “Sfînta Treime”, Porumbeni, (1010620009182)

Asociaţia Obştească Asociaţia Părinţilor şi Pedagogilor “CALEA SPERANŢEI”, s. Mașcăuți (1019620010563)

Asociaţia Obştească Comunitatea “DOR”, Drăsliceni (1023620006507)

Asociaţia Obştească “IZBIŞTE – SAT NATAL” (1019620007664)

Asociaţia Obştească Asociația pentru dezvoltare rurală “Avânt”, Rîșcova (1017620004854)

Asociaţia Obştească a practicanţilor de Qwan Ki Do şi metodelor marţiale vietnameze din Republica Moldova, or. Criuleni (1017620007291)

Asociaţia Obştească UNIUNEA VETERANILOR RĂZBOIULUI DIN AFGANISTAN DIN RAIONUL CRIULENI (1024620009996)

Asociaţia Obştească Asociația Părinților și Profesorilor “Luceafărul”, or. Criuleni (1015620006625)

Asociaţia Obştească Uniunea raională Criuleni a veteranilor războiului pentru independenţa Republicii Moldova, or. Criuleni (1025620007483)

Asociaţia Obştească “Societatea Civilă – Băştinaşii Oniţcani” (1024620009859)

Asociaţia Obştească Clubul Femeilor “INSPIRAŢIE”, s. Oxentea (1012620005856)

Asociația Obștească de Fotbal r-nul Dubăsari, s. Pîrîta (1020620003192)

Asociația Obștească Clubul Sportiv de Arte Marţiale de Contact “RESPECT-GYM”, s. Pîrîta (1013620002829)

Asociaţia Obştească Asociația de Promovare a Artelor Marțiale „HOMBU DOJO”, Molovata Nouă (8397533)

Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul “Naşterea Maicii Domnului” din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova din s.Boşcana, r.Criuleni (1016620001122)

Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul “Sfântul Ierarh Nicolae” din cadrul Mitropoliei Basarabiei din satul Măgdăceşti, raionul Criuleni (1022620002306)

Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul “Acoperământul Maicii Domnului” din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, din s. Maşcăuţi, r. Criuleni (1013620006768)

Comunitatea religioasă Parohia “Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”, Cimișeni (1023620008556)

Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul “Sfîntul Dumitru” din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, din s. Coșnița, r. Dubăsari (1013620008588)

Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul “Sfîntul Mare Mucenic Gheorghe” din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova din s. Ustia, r. Dubăsari (1015620006267)

Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul “Sfîntul Arhanghel Mihail” din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, din s. Dubăsarii Vechi, r. Criuleni (1013620008555)

Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul “Minunea Sfîntului Arhanghel Mihail” din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, din s. Cruglic, r. Criuleni (1017620004522)

Comunitatea religioasă cu Hramul „ACOPERĂMÎNTUL MAICII DOMNULUI” s. Drăsliceni, r-nul Criuleni (1011620000441)

Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul „Sfîntul Arhanghel Mihail” din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, din or. Criuleni (1016620005337)



Termenul limită de depunere a declarațiilor pe venit (poate fi depusă online sau fizic, la sediile Serviciului Fiscal de Stat) este 30 aprilie 2026.

În anul 2026, 23 de organizații au fost excluse din listă, fie că au pierdut dreptul de a beneficia de desemnări din cauza datoriilor, fie că au fost radiate din registrul de stat, fiind lichidate, sau administratorii acestora au scris cerere să fie excluse din listă.

Sumele obținute în urma desemnării pot fi utilizate în următoarele scopuri: pentru susținerea activităților de utilitate publică a organizațiilor necomerciale, sau a activităților sociale, morale, culturale sau de caritate ale entităților religioase;

pentru acoperirea cheltuielilor administrative în mărime de:

50% dacă suma obținută este de până la 50 000 lei inclusiv,

40% dacă suma obținută este mai mare 50 000 și nu depășește 100 000 lei;

30% dacă suma obținută este mai mare de 100 000 și nu depășește 500 000 lei;

25% dacă suma obținută este mai mare de 500 000 lei, însă nu mai mult de 250 000 lei.

Mecanismul 2% este о modalitate de susținere financiară a sectorului non-profit.

Persoanele саrе direcționează 2% participă direct la gestionarea banului public. Organizațiile societății civile capătă mai multă vizibilitate și credibilitate, iar în societate se cultivă o cultură a filantropiei.

În Republica Moldova mecanismul desemnării procentuale a fost aprobat în anul 2016, fiind pus în aplicare la 1 ianuarie 2017 (pentru impozitul pe veniturile obținute pe parcursul anului 2016).