Dacă te-a prins camera de supraveghere în trafic

Măsura are scopul de a spori transparența, responsabilitatea și disciplina rutieră, potrivit autorităților, declară Inspectoratul General al Poliției din Republica Moldova
Informațiile generate automat includ încălcările surprinse de camerele de supraveghere instalate pe drumurile publice și permit conducătorilor auto să urmărească istoricul comportamentului lor în trafic.
Accesarea rapoartelor se face prin autentificare în platforma MCabinet, disponibilă pe portalul guvernamental al serviciilor electronice.