Curtea Supremă de Justiție a emis o încheiere irevocabilă în privința primarei de Boșcana

Primara com. Boșcana, Svetlana Racul, și-ar putea întrerupe mandatul de primar înainte de termen, după ce la 27 iunie, 2024, Curtea Supremă de Justiție a respins recursul dumisale și a lăsat în vigoare actul nr. 121/12 din 30 iunie 2020 al Autorității Naționale de Integritate (ANI) privind constatarea unui conflict de interese.

Inspectorul de integritate a concluzionat că Svetlana Racul, primară a com. Boşcana, r-nul Criuleni, la 02 ianuarie 2016, a încheiat și semnat contractul de împrumut / de folosinţă a autoturismului familiei încheiat între Primăria com. Boşcana, în calitate de comodatar, şi soțul său, în calitate de comodant, şi contractul nr. 22 din 15 aprilie 2016 pentru achiziţionarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor de valoare mică, încheiat între Primăria com. Boşcana şi fiul său. Chiar dacă contractul de comodat nu a prevăzut o plată de arendă, iar cel de-al doilea contract a fost reziliat trei luni mai târziu, ANI a dispus interzicerea de a ocupa funcții publice pe perioada de trei ani de la data rămânerii în vigoare a actului de constatare pe motiv că primara nu și-a declarat la timp și nu a soluționat conflictul real de interese, în conformitate cu art. 14, alin.(2) – (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale.

Svetlana Racul a acționat în instanță ANI și a cerut anularea actului de constatare, indicând că a fost nevoită să încheie un astfel de contract din motive de sănătate. Prin hotărârea din 24 noiembrie 2020 a Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani, s-a respins acțiunea în contenciosul administrativ înaintată de Svetlana Racul împotriva Autorității Naționale de Integritate, terț Anatolie Vîntu, privind anularea actului de constatare nr.121/12 din 30 iunie 2020 și compensarea cheltuielilor de asistență juridică, ca neîntemeiată. Instanța nu a ținut cont de argumentele pe care petenta le-a indicat în recurs, precum că, citat din hotărâre, „excluderea sa din funcţia publică deţinută, cu ulterioara interdicţie de a ocupa astfel de funcţii, precum şi aplicarea selectivă a sancţiunilor cu efect politic/electoral, omiţându-se sancţionarea contravenţională, determină concluzia că sancţionarea Svetlanei Racul are scop cu caracter politic/electoral”.

Astfel, la 8 ani de la consumarea conflictului de interese și la 4 ani de aflare pe rol în diferite instanțe, Curtea Supremă de Justiție a pus punct acestui litigiu.

Am solicitat opinia Svetlana Racul, despre ultima încheiere a instanței și un răspuns la întrebarea, dacă va mai face uz de vreo cale de atac. Dumneaei a spus că nu mai este dispusă să lupte, atâta timp cât consideră că la mijloc este implicarea politicului.

„N-o să rămân primară, dacă Comisia Electorală Centrală va stabili ziua alegerilor. M-am folosit de mașina mea gratis patru ani de zile. Ca să pot lua măcar benzină, contabila mi-a spus că trebuie să facem un contract de comodat. N-am avut atunci șofer, am făcut economii la buget. Dar n-am știut că trebuie să scriu declarația la ANI, timp de 5 zile … ”, a spus Svetlana Racul. Dânsa mai concretizează că ulterior autoritatea publică locală a cheltuit mai mult, pentru asigurarea deplasărilor funcționarilor, pentru că a fost nevoită să procure un autoturism, să angajeze un șofer, și asigurarea cu un mijloc de transport acum costă bugetul local cca 180 mii de lei pe an.

„Am muncit și am depus suflet, acum e timpul să-mi văd de sănătate și de familie”, a mai adăugat primara.

Intervenient terț pe acest proces a fost declarat și Anatolie Vîntu, predecesorul Svetlanei Racul la funcția de primar și contracandidatul acesteia la două scrutine locale ( în 2015 și în 2023). Vîntu a spus, la solicitarea „Est-Curier”, că ANI i-a atribuit calitatea de persoană terță, după ce, în calitatea sa de consilier local în mandatul 2015-2019, a solicitat inspectare financiară pe aspectele unde a sesizat încălcări. Anatolie Vîntu, de asemenea, a solicitat și a fost informat de către ANI, că a transmis Comisiei Electorale Centrale informația despre constatarea circumstanțelor privind încetarea înainte de termen a mandatului de primar al dnei Svetlana Racul.

„Alegeri locale noi pot fi organizate doar de două ori pe an: în noiembrie și în mai. Așa stipulează Codul Electoral. Dacă CEC va reuși cu toate formalitățile, alegerile locale noi în com. Boșcana ar putea avea loc în luna noiembrie a anului curent. Până atunci consiliul urmează să decidă, cine va îndeplini atribuțiile primarului până la alegerea următorului primar”, ne-a informat Tatiana Canțîr, președinta Consiliul electoral al circumscripției electorale raionale Criuleni nr. 12

Nu este singurul caz în care funcționarii din r. Criuleni s-au judecat cu ANI după ce inspectorii de integritate au emis acte de constatare în privința acțiunilor lor. De cele mai multe ori aceștia invocă necunoașterea legislației.

