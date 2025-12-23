Transport

Curse suplimentare pe ruta Chișinău-Iași, în perioada sărbătorilor de iarnă

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 23 decembrie 2025
7 Mai puțin de un minut

Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” anunță introducerea unor curse suplimentare pe ruta trenului nr. 821/1051–1054/824 Chișinău-Socola (Iași), ca urmare a solicitărilor venite din partea călătorilor în contextul sărbătorilor de iarnă.

Potrivit instituției, trenul va circula în zilele de 26, 27 și 28 decembrie 2025, precum și în 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 și 11 ianuarie 2026, pentru a facilita deplasarea pasagerilor între Republica Moldova și România.

Totodată, începând cu 16 ianuarie 2026, trenul internațional Chișinău–Socola (Iași) va avea un program regulat, urmând să circule în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, conform graficului aprobat.

Reprezentanții Căii Ferate din Moldova îndeamnă călătorii să-și planifice din timp deplasările și le urează drum bun.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 23 decembrie 2025
7 Mai puțin de un minut

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Situația la frontieră: posturile vamale Tudora și Palanca activează în regim normal

22 decembrie 2025

Aflux sporit la frontierele Republicii Moldova: peste 66 de mii de traversări în 24 de ore

21 decembrie 2025

Fluxuri logistice redirecționate prin Republica Moldova, după atacuri asupra infrastructurii din sudul Ucrainei

20 decembrie 2025

Actualizare: Traversarea podului Maiaki-Udobnoe, suspendată după un nou atac cu drone

19 decembrie 2025
Back to top button