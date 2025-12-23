Curse suplimentare pe ruta Chișinău-Iași, în perioada sărbătorilor de iarnă

Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” anunță introducerea unor curse suplimentare pe ruta trenului nr. 821/1051–1054/824 Chișinău-Socola (Iași), ca urmare a solicitărilor venite din partea călătorilor în contextul sărbătorilor de iarnă.

Potrivit instituției, trenul va circula în zilele de 26, 27 și 28 decembrie 2025, precum și în 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 și 11 ianuarie 2026, pentru a facilita deplasarea pasagerilor între Republica Moldova și România.

Totodată, începând cu 16 ianuarie 2026, trenul internațional Chișinău–Socola (Iași) va avea un program regulat, urmând să circule în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, conform graficului aprobat.

Reprezentanții Căii Ferate din Moldova îndeamnă călătorii să-și planifice din timp deplasările și le urează drum bun.