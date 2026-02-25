Poliţie

Curierii au fost reținuți

Mai multe percheziții în cadrul unei cauze penale privind traficul ilicit de droguri au efectuat ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI.

Una dintre percheziții a avut loc într-un hotel din capitală, unde era cazat un cetățean al Ucrainei, cu vârsta de 21 de ani. La el au fost depistate și ridicate zeci de pachețele cu PVP (sare). Suspectul a declarat că activa în calitate de curier pentru un magazin online de pe platforma Telegram. Valoarea estimativă a drogurilor pe piața neagră este de circa 25 000 de lei, comunica Poliția Republicii Moldova

În cadrul aceleiași cauze penale, au mai fost identificate două persoane implicate în activitatea infracțională, o tânără de 20 de ani și un bărbat de 31 de ani, care, de asemenea, activau drept curieri pentru același magazin online. 

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul lor temporar a fost ridicat un pachet cu PVP, care valorează estimativ 90 000 de lei.

Suspecții au fost reținuți și ulterior plasați în arest preventiv pentru 30 de zile.

Conform legislației în vigoare, persoanele găsite vinovate de astfel de infracțiuni riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 7 la 15 ani.

Investigațiile continuă, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.

