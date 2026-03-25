Cum vrea să protejeze Guvernul sistemul energetic și să reducă consumul în perioada stării de urgență

În contextul instaurării de către Parlament a stării de urgență în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, Guvernul a aprobat un set de măsuri menite să eficientizeze consumul de resurse energetice. Decizia vine în urma riscurilor majore generate de situația regională și are drept scop menținerea stabilității sistemului electroenergetic și asigurarea prioritară a consumului intern cu energie.

Conform hotărârii de Guvern, centralele electrice de termoficare urbană vor asigura, la cererea operatorului sistemului de transport, majorarea producerii energiei electrice până la nivelul maxim disponibil, cu respectarea siguranței în funcționare a instalațiilor și fără compromiterea continuității furnizării energiei termice. La necesitate, în cazul în care consumul intern de energie electrică nu va fi acoperit, pentru combaterea penuriei de producție, ÎS „Moldelectrica” va solicita ajutor de urgență de la operatorii de sistem vecini conform acordurilor bilaterale. Iar în cazul în care, după aplicarea tuturor măsurilor disponibile, deficitul de energie electrică va persista, ÎS „Moldelectrica”, de comun cu operatorii sistemelor de distribuție, va recurge la deconectari manuale ale consumatorilor finali.

Operatorul de sistem de energie electrică, ÎS „Moldelectrica”, în colaborare cu S.A. „Transelectrica”, va asigura urgentarea și prioritizarea construcției liniei electrice aeriene de 110 kV care conectează stația Giurgiulești 110/10 kV și stația electrică 110/20 kV S.P.A. Dunărea. În scopul restabilirii funcționalității liniei electrice aeriene 400 kV Vulcănești – Isaccea, se admite aplicarea de către ÎS „Moldelectrica” a procedurii de achiziții prin negocieri directe, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

Pentru a preveni suprasolicitarea rețelei, se menține restricția de export a energiei electrice în intervalul orelor 17:00 și 21:00. În același timp, cetățenii sunt încurajați să utilizeze energia electrică în mod rațional, în special în orele de vârf dimineața și seara, atunci când consumul este cel mai ridicat.

Măsurile aprobate vizează inclusiv reducerea consumului de energie electrică în clădirile publice și comerciale, unde iluminatul va fi redus cu cel puțin 30%, iar utilizarea elementelor decorative sau publicitare va fi limitată. Activitățile industriale cu consum mare de energie vor fi reprogramate în afara orelor de vârf, iar sistemele de alimentare cu apă vor funcționa într-un regim adaptat, pentru a reduce presiunea asupra rețelei electrice.

Autoritățile centrale și locale vor identifica soluții pentru diminuarea consumului, fără a afecta funcționarea serviciilor esențiale. În același timp, este garantată alimentarea continuă cu energie electrică a instituțiilor medico-sanitare, a infrastructurii critice și a serviciilor de urgență, acestea având prioritate absolută în orice scenariu.

Pentru siguranța cetățenilor, administratorii blocurilor locative sunt îndemnați să informeze locatarii despre riscurile utilizării lifturilor în orele de consum maxim, între 06:00 și 09:00 și 17:00 și 23:00, în vederea evitării unor eventuale blocaje.

Pe perioada stării de urgență, se suspendă procedurile de executare silită în care furnizorii, distribuitorii și transportatorii de energie electrică, termică și gaze naturale au calitatea de debitor, iar calcularea dobânzilor și penalităților aferente acestor proceduri este de asemenea suspendată.

În ceea ce privește aprovizionarea cu produse petroliere, autoritățile au stabilit măsuri pentru menținerea stocurilor suficiente pe piața internă. Exportul sau reexportul acestora din Portul Giurgiulești va fi permis doar în condițiile în care sunt depășite anumite niveluri minime de rezervă, dacă stocurile depășesc 5.000 de tone pentru benzină și 25.000 de tone pentru motorină.

Totodată, procedurile de import vor fi accelerate prin coridoare vamale dedicate, iar vânzarea de motorină în recipiente va fi limitată la cantități mici, pentru a preveni dezechilibrele pe piață.

În continuare, la comercializarea cu amănuntul a motorinei prin intermediul stațiilor de alimentare, suplimentar la plinul rezervorului, vânzarea în recipiente de consum este permisă numai în cantitate de cel mult 20 de litri.

Starea de urgență în sectorul energetic a fost instituită pe o perioadă de 60 de zile, în contextul atacurilor militare ale Rusia asupra infrastructurii energetice din sudul Ucrainei, care au afectat inclusiv infrastructura energetică aflată în proprietatea Republicii Moldova și au dus la scoaterea din funcțiune a liniei electrice Vulcănești–Isaccea.