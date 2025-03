Cum se poate obține nota 10 din oficiu și la informatică

Cu locații strategice în Chișinău,Cahul, Bălți și Comrat, această inițiativă oferă elevilor un acces ușor și echitabil la certificări IT internaționale, esențiale nu doar pentru dezvoltarea unei cariere de succes în tehnologie, ci și pentru obținerea notei zece din oficiu la examenul de bacalaureat la informatică.

Prin obținerea a trei certificări Certiport, elevii își pot echivala proba la examenul de Bacalaureat la Informatică, obținând automat nota 10, conform reglementărilor Ministerului Educației și Cercetării. Pentru echivalare, sunt necesare trei certificări specifice: Limbaje de programare, Structura calculatorului și Baze de date.

Acest avantaj îi ajută pe elevi să-și valideze oficial cunoștințele și să își construiască un CV puternic încă din liceu, fiind în același timp scutiți de încă un examen de bacalaureat.

Testările Certiport pot fi susținute în patru locații:

● Tekwill Chișinău (str. Studenților 9/11, mun. Chișinău)

● Tekwill Bălți (str. Pușkin 38, or. Bălți)

● Tekwill Comrat (str. Galațan 17, or. Comrat)

● INOTEK EU Innovation Centre Cahul (str. Piața Independenței 1, or. Cahul)

Înregistrările pot fi efectuate accesând link-ul: https://tekwill.typeform.com/to/ptV8x0uI

Tinerii interesați sunt susținuți prin oferirea de cursuri de pregătire pentru certificările Certiport, atât în format fizic, cât și online. Această abordare hibridă asigură o accesibilitate sporită pentru elevii din toate regiunile țării, indiferent de locația lor, și le oferă posibilitatea de a se pregăti într-un mod flexibil și adaptat nevoilor lor.

Cursurile sunt structurate astfel încât să ajute elevii să dobândească cunoștințele necesare pentru a obține

certificări internaționale recunoscute la nivel global, care pot contribui semnificativ la dezvoltarea lor profesională în domeniul IT.

Acestea includ teste de pregătire, simulări de examene și sesiuni aplicative, asigurând o pregătire aprofundată, cu un accent de 80% pe practică, ghidată de mentori cu experiență în domeniul IT și certificați pentru testările Certiport necesare pentru BAC.

Indiferent de preferința pentru învățarea într-un mediu fizic sau online, Tekwill pune la dispoziție toate resursele necesare pentru a sprijini elevii în obținerea certificărilor Certiport și nota 10 din oficiu la BAC la informatică.