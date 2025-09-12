Social

Cum puteți rămâne fără bani în doar câteva clipe

Avertizare de securitate: Tentative de fraudă prin apeluri și linkuri false

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 12 septembrie 2025
19 1 minut pentru citire
O noua schemă de fraudă prin care atacatorii încearcă să obțină acces la conturile bancare ale companiilor, sub pretextul actualizării telefonului la 5G sau actualizarea Internet Bankingului, semnalează o bancă cunoscută din Republica Moldova

Cum acționează fraudatorii?

  1. contactează telefonic administratorii de companii, prezentându-se ca reprezentanți ai unor instituții cunoscute (operatori telecom, bancă etc.);
  2. solicită instalarea unei aplicații de actualizare a telefonului la o nouă versiune sau actualizarea Internet Bankingului, dar în realitate instalează o aplicație de acces la distanță pe telefon sau calculator;
  3. în acest mod, fraudatorii obțin acces la telefonul sau calculatorul clientului și îi pot bloca utilizarea;
  4. obțin acces la aplicația bancară și extrag bani din conturi.

Cum vă puteți proteja?

  • nu instalați aplicații la solicitarea telefonică a necunoscuților, fraudatorii creează presiune și urgență, pretinzând că, dacă nu acționați imediat, veți pierde accesul la serviciile de telefonie mobilă, de asemenea, nu oferiți acces de la distanță la dispozitivele companiei;
  • verificați autenticitatea apelurilor, contactând direct instituția prin canalele oficiale;monitorizați periodic tranzacțiile și setați alerte pentru operațiuni suspecte.

Important: Maib sau operatorii de telefonie mobilă nu solicită niciodată instalarea unor aplicații externe sau acordarea accesului la telefon sau calculator.

Pentru mai multe sfaturi de securitate, accesați  paginile oficiale maib. Dacă observați ceva suspect, alertați imediat autoritățile, banca și operatorul mobil.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 12 septembrie 2025
19 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

L-au găsit a patra zi

11 septembrie 2025

Moldova europeană – o alegere pentru copiii și familiile noastre (P.)

10 septembrie 2025

Votarea cu carte de identitate și votul electronic – noutățile procesului electoral 2025

9 septembrie 2025

La cine au ajuns voucherele pentru electrocasnice?

7 septembrie 2025
Back to top button