Cum puteți rămâne fără bani în doar câteva clipe

Cum acționează fraudatorii?

contactează telefonic administratorii de companii, prezentându-se ca reprezentanți ai unor instituții cunoscute (operatori telecom, bancă etc.); solicită instalarea unei aplicații de actualizare a telefonului la o nouă versiune sau actualizarea Internet Bankingului, dar în realitate instalează o aplicație de acces la distanță pe telefon sau calculator; în acest mod, fraudatorii obțin acces la telefonul sau calculatorul clientului și îi pot bloca utilizarea; obțin acces la aplicația bancară și extrag bani din conturi.

Cum vă puteți proteja?

nu instalați aplicații la solicitarea telefonică a necunoscuților, fraudatorii creează presiune și urgență, pretinzând că, dacă nu acționați imediat, veți pierde accesul la serviciile de telefonie mobilă, de asemenea, nu oferiți acces de la distanță la dispozitivele companiei;

verificați autenticitatea apelurilor, contactând direct instituția prin canalele oficiale;monitorizați periodic tranzacțiile și setați alerte pentru operațiuni suspecte.

Important: Maib sau operatorii de telefonie mobilă nu solicită niciodată instalarea unor aplicații externe sau acordarea accesului la telefon sau calculator.

Pentru mai multe sfaturi de securitate, accesați paginile oficiale maib. Dacă observați ceva suspect, alertați imediat autoritățile, banca și operatorul mobil.