Cum moldovenii au ajuns în topul celor 10 cei mai mari exportatori de prune din lume

Germania, România și Polonia sunt câteva dintre țările UE care au devenit tradiționale pentru exporturile de prune din Republica Moldova. Rusia, care a fost cândva piață tradițională, a ajuns una nesemnificativă, a declarat Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”.

UE a oferit anterior Republicii Moldova anumite cote preferențiale ca să-și crească exportul de fructe, pe fundalul războiului dus de către Rusia contra Ucrainei. Aceasta a permis țării să-și crească potențialul de export al prunelor în condiția când exportul altor produse a scăzut, să intre în top 10 cei mai mari exportatori de prune din lume, după ce în 2023 am fost chiar pe locul 3.

La 24 iulie 2025, Republica Moldova și Comisia Europeană au convenit asupra unei revizuiri a acordului DCFTA, consolidând accesul pe piața UE pentru fructele moldovenești.

Noile prevederi (aflate în curs de adoptare) instituie cote permanente majorate sub care exporturile moldovenești vor fi scutite de taxe vamale. Pentru prune, acestea au crescut de 4 ori mai mult: de la 15 mii tone la 61 de mii de tone pe care fermierii le vor putea exporta pe piața UE.

La 11 septembrie 2025, Republica Moldova a epuizat nu mai are cotele stabilite anterior. Noile cote vor intra în vigoare după finalizarea procedurilor de aprobare și vor avea caracter permanent. Producătorii cer urgentarea deciziei și invocă necesitatea delimitării prunelor destinate consumului proaspăt de cele pentru procesare, căci au prețuri și piețe complet diferite și nu ar trebui să fie incluse în aceleași cote.

„70% din toate prunele moldovenești sunt exportate în luna septembrie (33,5%) și octombrie (35,7%). La noi sezonul recoltei prunelor începe când recoltele din alte țări, din UE inclusiv, se termină. În felul acesta este prelungit consumul de prune în Europa.”, a declarat expertul.

Potrivit lui Veaceslav Ioniță, în perioada 1996/2000, Republica Moldova avea 26,5 mii/ha de plantații cu prune, iar în 2024 s-au înregistrat 17,1 mii/ha de plantații. Astfel, există un potențial mare de creștere și dezvoltare a acestei ramuri. Deși în 2024 a fost înregistrată și cea mai mică roadă din ultimii zece ani, a fost exportat cel mai mare volum de prune. „Pentru prima dată în istoria țării, în 2024 s-au exportat mai multe prune decât s-a consumat local. În anii 2000 Republica Moldova exporta doar 3% din volumul prunelor recoltate. Practic toate prunele crescute în țară erau destinate consumului local. În 2024 s-au exportat 55% din recolta de prune moldovenești”, spune Veaceslav Ioniță.

În 2015 prețul mediu de export al prunelor moldovenești era de 0,24 de dolari/kg, iar în 2024 a ajuns la 0,84 de dolari/kg. „Suportul pe care l-am primit de la partenerii externi a dus la ceea că Republica Moldova s-a poziționat destul de bine ca producător și exportator de fructe și am avut o creștere spectaculoasă a prețurilor de export, datorită noilor piețe de desfacere, deși am avut roadă mai mică și volume de export mai mici”, a menționat analistul economic.

Până în 2013 Republica Moldova exporta prune în două-trei țări, din 2014, când Federația Rusă a impus embargou fructelor moldovenești, Moldova și-a diversificat masiv piețele de desfacere. În 2023, a exportat prune în 33 de țări, iar în 2024, din cauza unei recolte mai mici, prunele moldovenești au ajuns în 30 de țări.

În 2012, aproape toate prunele moldovenești mergeau către CSI. După 2014 lucrurile s-au inversat. În 2024, în UE au ajuns circa 85% din prunele moldovenești. „UE înseamnă volume de export mai mari, UE înseamnă prețuri mai bune de export și înseamnă o piața mare de desfacere”, a spus expertul.

Țările unde au fost exportate în 2024 prunele moldovenești au fost Germania cu o cotă de 22,3%; România – 18,6%; Polonia – 16,2%; Rusia – 9,5%; Olanda – 6,2%. Restul țărilor sub 4%. Față de 2023, în 2024 cota de export către Germania a crescut, dar și prețul de export, cu 35%.

Germania este o piață apreciată de către exportatorii moldoveni de prune. România este deja o piață tradițională. Polonia este în creștere în preferințele agricultorilor noștri. Cel mai bun preț a fost în 2024 în Marea Britanie – 1,36 de dolari pentru un kilogram, dar cota de export a fost de doar 2%. Către Germania a fost, la fel, unul dintre cele mai bune prețuri – 1,33 de dolari pentru un kilogram, pentru o cotă de 22,3%. – spunea Veaceslav Ioniță.