… Cum începe un brand de la pasiune și niște ani de muncă

De baștină corjovean, Alexandru Neamțu a decis să iasă la sărbătoarea comunitară prilejuită de Ziua Satului, la 660 de ani, cu vinurile sale artizanale. Pe eticheta lipită de sticlele cu vin alb și roșu scria ”vin de casă” sau ”vin artizanal”, iar efortul de a face un vin bun pentru propriul consum tinde să se materializeze într-o mică afacere cu denumirea ”Crama Neamțu”.

Vinul său a fost remarcat în acest an și de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, care la 2 octombrie, în cadrul Sărbătorii Naționale a Vinului, i-a acordat premiul ”Polobocul de Aur” pentru vin alb produs în anul 2021 din soiul hibrid Cuderca. La concursul anunțat de primăria Corjova, Alexandru n-a participat, însă și-a servit cu drag consătenii și oaspeții cu vin produs de dânsul.

Câteva repere despre primii pași ai afacerii sale, pentru cititorii ”Est-Curier”, de la Alexandru: ”Sunt de baștină din Corjova, avem aici casă și venim în fiecare week-end, deși am viză de reședință în Chișinău. Vinul este un hobby al meu și până nu demult, inclusiv și anul acesta, de fapt, procuram strugurii din care făceam vin. Din anul trecut am început să-mi plantez o vie, într-o zonă foarte frumoasă aici, la noi, cu deschidere spre Nistru, bătută de soare și de vânt. Am defrișat vii vechi din soiuri hibride și am plantat Fetească neagră, Fetească albă, soiuri clasice europene Cabernet, Merlot și Rară. De ce aici? Chiar dacă Corjova, Criuleni, este o zonă unde vița-de-vie ar trebui să fie la ea acasă, de când mă țin minte, niciodată aici nu erau soiuri europene. Tot vinul care se consuma era din soiuri hibride, era făcut așa cum era. Mi-am făcut studiile la Universitatea Agrară și colegii de la sud, aduceau la cămin vin din Chardonnay, din Aligotte, și eu atiunci am înțeles că ceea ce am băut noi, de fapt, e la diferență mare. Mi-am propus, dacă am să fac vin pentru consum propriu, am să-l fac din soiuri europene. Primul vin l-am făcut în anul 2008 la socrul meu, iar anul acesta am luat ”Polobocul de aur” la Sărbătoarea Vinului de la Chișinău. Paradoxul e că am luat premiul cu un soi de hibrid, pe care l-am vinificat din considerentul că anul 2021 a fost unul problematic pentru calitatea strugurilor, dar acest soi este de o calitate excepțională, bine protejat de boli, vinul a ieșit chiar peste așteptările mele! La concurs primul loc a luat. Cuder este un vinificator francez care e autor a mai multor hibrizi, cu o toleranță mult mai bună la boli, dăunători și nu necesită tratare chimică puternică.”

La sărbătoarea satului, Alexandru Neamțu a adus șase feluri de vin. Deși e amator, vinificatorul susține că investiția e destul de mare, pentru că și-a propus să treacă la micro cramă. În afară de plantație, a investit în butoaie de inox, care nu sunt ieftine, dar speră că afacerea îi va aduce și profit, în viitor.

Vinurile familiei Neamțu s-au epuizat repede. Au gustat din ele și corjovenii, dar și un olandez, care a ajuns la Corjova cu un prieten din partea locului, căruia îi spunea ”frate”, și care a apreciat mult vinul roșu produs de, deocamdată, amatorul Alexandru Neamțu.

S.Cernov