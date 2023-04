Cum elevii de la Holercani au reînviat teatrul

Cum e să te descoperi într-o secvență teatralizată? Amuzant și sugestiv – au spus mai mulți liceeni.

Către Ziua glumelor Consiliul elevilor de la Liceul Teoretic Holercani au organizat un spectacol aducând în scenă secvențe din viața cotidiană. „Viza în America”, „Gheorghe Urschi”, „Fata mare vine la orele mici” au fost doar câteva Scenetele, concursurile au amuzat publicul, dar au și generat motive pentru meditații.

Popușoi Patricia, clasa a 11-a: „Pe scena Liceului m-am simțit ca o adevărată actriță, desigur aveam emoții, dar le-am depășit cu brio. Sunt mândră că ne vom revedea în scenă cât mai des posibil.”

Ivanov Mădălina, clasa a 10-a: „Sunt încântată că am ajuns la ziua în care am arătat tot ce am organizat împreună cu colegele. Îmi era frică să nu greșim ceva sau că publicul să nu fie receptiv la mesajul nostru.”

Spectatorii s-au distrat și s-au amuzat, au aplaudat tinerii actori din Consiliul Liceului Teoretic Holercani și așteaptă o nouă ocazie de a-i revedea în scenă.

Nikoly Porubin