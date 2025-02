Cum au apărut focarele de pestă porcină la Cimișeni și ce măsuri de siguranță pot urma cetățenii

La începutul lunii februarie 2025 în r. Criuleni au fost confirmate două focare de pestă porcină africană (PPA) – un virus care afectează populația de mistreți și care se propagă rapid la porcii domestici, prin contactul direct sau prin furaje infectate. Virusul nu are vaccin care să-l prevină, iar boala nu răspunde la tratamente. De regulă, dacă într-o gospodărie se atestă un animal bolnav de PPA, ceilalți sunt înlăturați prin sacrificare, carnea fiind nimicită. În condițiile Republicii Moldova, cadavrele și suinele lipsite de viață sunt înhumate, pentru că nu sunt, deocamdată, unități care să proceseze materialul biologic infectat. PPA provoacă daune economice considerabile, care atrag după sine și consecințe sociale. În ce mod și ce să facă gospodarii care intenționează să crească un porc în bătătură, ca să nu rămână păgubiți, ne spune dl Igor Postolachi, șef adjunct al subdiviziunii teritoriale ANSA pentru mun. Chișinău, Ialoveni, Strășeni, Criuleni, Dubăsari.

-Domnule Igor Postolachi, care este „povestea” focarelor depistate la Cimișeni?

– O persoană din s. Cimișeni, r. Criuleni, a găsit anunț pe rețelele de socializare că cineva vinde purcei, a sunat și vânzătorul a venit și i-a adus doi purcei. Cumpărătoarea a mai spus altei persoane din sat și respectivul vânzător i-a adus, peste o zi, 10 purcei. Chiar a doua zi, purceii primei persoane nu mai mâncau, peste alte câteva zile i-a pierit unul, apoi celălalt. Cadavrele le-a înhumat în grădină. Ramânând cu paguba, a început a căuta dreptate. Cineva a îndrumat-o să se adreseze la noi. Eu am cercetat-o telefonic și din cuvintele dumneaei am aflat că vânzătorul este de la Dondușeni. Știind că în r. Dondușeni sunt focare de PPA, m-am autosesizat, am delegat echipa de inspectori ca să preleveze probe și să îndeplinească ancheta epidemiologică, să vedem care e situația. Am deshumat un purcel, care a fost transportat la Centrul Național Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor și a doua zi a venit rezultatul pozitiv. Asta a fost vineri seara (n.r. – 31 ianuarie), sâmbătă a fost convocată ședința Comisiei Situații Excepționale Criuleni și au demarat acțiunile. A doua persoană, care a cumpărat 10 purcei, la fel: au pierit întâi doi, am prelevat două probe și ieri seara (n.r. – 3 februarie) am primit răspunsul pozitiv.

– Dumnealui tot i-a îngropat în grădină?

– Nu, din cuvintele lui, primii doi i-a aruncat la gunoiștea satului, pe următorii doi i-a înhumat la gunoiștea satului. Am luat proba de la doi din cei șase rămași în gospodărie, dar până a venit rezultatul, au pierit toți.

– A fost identificat vinzătorul de porci de la Dondușeni care a adus pesta în r. Criuleni?

– Noi tot ce am cunoscut, numele, numărul mașinii, telefoane, am transmis la aparatul central. De asta se ocupă colegii de la Dondușeni. Posibil că l-au găsit, dar eu nu am informația.

– Conform planului de măsuri aprobat de CSE raională la 1 februarie, Inspecția pentru Protecția Mediului de comun cu administrația publică locală avea sarcina să identifice locul unde să fie îngropate cadavrele. Unde e acest loc potrivit?

– De regulă, în adiacența gunoiștilor. La Cimișeni s-a stabilit locul, s-a adus un tractor, s-a săpat groapa, am înhumat cei 5 purcei din 10. Acum la moment (n.r. – 4 februarie, când a fost înregistrat interviul) așteptăm rezultatul următoarelor probe prelevate de la o rudă a unuia din cei doi gospodari, care a primit purceii infectați la porcii mari deja din gospodăria sa. Dumnealui are mai mulți porci mari, i-a pierit o scroafă.

– Cât de mulți?

– Vreo unsprezece.

– Acest număr de porci e conform normelor de întreținere a animalelor într-o gospodărie din sat?

– Ni, e încălcare.

– A fost sancționat?

– Încă nu. La moment așteptăm confirmarea focarului, nu avem răspunsul de la Centru.

– Ce ați descoperit în urma recensământului porcinelor în Cimișeni?

– Recensământul are scop să aflăm ce efectiv de porcine avem în localitate. Nu sunt multe animale în sat, fiindcă mulți locuitori sunt angajați la exploatația de porcine (n.r. – complex industrial de creștere a porcilor„Porco Bello”) și ei, conform contractului de muncă, nu au dreptul să crească acasă porci, ca să nu fie o sursă de infecție pentru animalele din fermă. Sunt câteva gospodării care au mai multe animale, dar cifra totală încă nu este cunoscută, colegii se ocupă de de asta.

– Ați depistat și alte gospodării care nu respectă regulamentul privind numărul de capete de animale pe care au dreptul să le întrețină în gospodării locuitorii din sat? A cui responsabilitate este acest aspect?

– Da, am depistat. Încălcarea regulilor de întreținere a animalelor este competența administrației publice locale, legea 436 privind APL, art. 29, care le dă primarilor, comisiilor administrative locale, agenților constatatori pârghiile necesare. Încălcarea regulilor de întreținere a animalelor ține și de competența ANSA, și a Inspectoratului de poliție. Noi o să ne autosesizăm, dar după recensământ, pe care îl petrecem nu doar în Cimișeni, dar și în lolcalitățile care intră în zona de protecție – Bălăbănești și Bălțata, plus zona de supraveghere de 10 km – Dubăsarii Vechi, Corjova, Vadul lui Vodă, Budești. Au fost plasate în aceste zone și satele Cobusca Veche (raza de 3 km) și alte șapte localități sunt în zona de supraveghere. Și în r. Anenii Noi este un complex de porci, la Chirca, plasat în carantină. În r. Dubăsari în zona de supraveghere intră localitatea Pîrîta.

– Locuitorii satului au acces la un medic veterinar permanent?

– Permanent nu putem spune. Noi avem circumscripția sanitar-veterinară pe lângă secția supraveghere sanirat veterinară, compusă la moment din trei personae care deservesc raioanele Criuleni și Dubăsari. În fișa postului dumnealor nu intră lucrul curativ, ei nu se ocupă cu tratamentul. Conform ultimelor modificări a Legii nr. 221 /2007 privind activitatea sanitar veterinară, tratamentul animalelor revine medicilor veterinari de liberă practică.

– Deci, în oricare sat, nu se face o profilaxie?

– De către noi se fac profilaxiile prevăzute în programul national de măsuri strategice. Este legea 231 din 2006 privind identificarea animalelor, și hotărârea de guvern 828 privind regulamentul aferent legii, care spun că este obligațiunea fiecărui deținător de animale, când se naște animalul, să vină la ANSA și prin cerere-tip să ceară identificarea animalului, care este gratis la ziua de azi. Animalul identificat la naștere va fi crotaliat (crotaliu – marcă metalică aplicată pe urechea animalelor ca semn de recunoaștere, cu număr). Deținătorul trebuie să declare mișcarea animalelor. Deținătorul declară evenimentele care au loc cu animalul. De exemplu, înainte de sacrificare, agenția teritorială ANSA îi preia crotaliul de la ureche, omul își mănâncă acasă carnea, se permite, dar el e obligat să predea crotaliul către agenția teritorială și să depună cerere pentru a fi scos din baza de date animalul respectiv.

– Ce procent de animale domestice sunt crotaliate, dacă vorbim de porcine?

– Nu prea lucrează legea asta. Cred că cetățeanul nostru e habarnic, nu are nevoie, desi noi le spunem la toți, s-a anunțat și prin mass-media, spoturi, pliante… Legea nu e nouă, e din 2006.

– În s. Cimișeni este un complex mare de creștere a porcilor, ași spus mai sus. Situația cu PPA pune în pericol activitatea acestui complex?

– Numaidecât! La ziua de azi, ei sunt în carantină, sub restricții, și nu au voie să scoată din fermă nici un porc! E o dificultate economică foarte mare, care va fi impusă pe parcursul a 30 de zile de la ultimul caz care va fi confirmat. Câte cazuri vor fi, nu putem ști.

– Aceste animale infectate, moarte sau sacrificate intenționat, sunt prelucrate înainte de înhumare?

– Animalele sunt clorate cu clorură de var și cu dezinfectant virucid.

– E suficient ca să moară virusul?

– Înafară de asta, la descompunere, se ridică temperatura și virusul se distruge. Peste ele se pune pământ, vreun metru și jumătate.

– Ce înseamnă intezicerea mișcării porcinelor?

– În localitățile care se află în zona de protecție, supraveghere, pe perioada carantinei care durează 30 de zile, se interzice mișcarea de animale. Asta înseamnă că porcul nu poate fi scos din gospodărie și nici să fie sacrificat și să se scoată carnea.

– Domnii în a căror gospodării au fost depistate focarele, vor primi despăgubiri de la stat? A fost estimată paguba?

– Nu, fiindcă nu au întrunit cerințele legale și nici la unul animalele nu erau identificate. Adică nu sunt puse la evidența Agenției, nu sunt crotaliate.

– Are ANSA, cu trei inspectori la două raioane, suficiente resurse umane să gestioneze situația, în cazul dat, la Cimișeni?

– Problema nu e a ANSA, ea este a tuturor, dar în primul rând, a APL. Angajații ANSA nu trebuie să stropească roțile mașinilor. Ei fac recensământul, dar primăria trebuie să găsească persoane din localitate. La noi fiecare primărie, pe hârtie, are comisie pentru situații excepționale și are echipele, care se prezintă frumos și roz în timpul aplicațiilor la protecția civilă. Dar de facto, sunt persoane din cadrul primăriei, unele nici nu cunosc că sunt incluse în grupurile acestea de lucru. Și când vine timpul, nu-s.

– Și dacă mergeți într-un control inopinat la Cimișeni, după ora 17.00, veți găsi pe cineva care stă să dezinfecteze roților mașinilor la posturile sanitare?

– Ar trebui, pentru că se alocă finanțe pentru a remunera persoanele date, implicate pe schimburi, conform deciziei CSE a r. Criuleni.

– Oamenii care găsesc un cadavru de mistreț și îl declară la ANSA, pot pretinde la o recompensă în valoare de 50 de euro, de la stat. Câți au primit recompense, în 2024?

– Nici unul, nu a raportat nimeni. Nu s-a depistat nici un cadavru de mistreț.

– De unde poate cumpăra cetățeanul un porc și să fie sigur că n-a plătit banii degeaba?

– Numai din locuri autorizate și numai însoțit de certificate de sănătate. Locuri autorizate sunt târgurile de animale și piețile agroalimentare autorizate de către Agenția Națională Siguranșa Alimentelor. În r. Criuleni nu avem nici una. Piețe autorizate sunt la Strășeni, la Chișinău (de păsări), sau nemijlocit la producători autorizați.

– Ce s-a făcut cu cadavrele porcilor care au fost eliminați acum doi ani din focarul de PPA de la Mașcăuți, unde conform datelor comunicate de către inspectorii ANSA erau 37 de capete?

– Au fost înhumate pe teritoriul fermei, iar unul care a murit în sat – în regiunea gunoiștii. Exploatația nu era autorizată, pentru că nu întrunea condițiile, respectiv, proprietarul n-a primit despăgubiri. A fost și sancționat contravențional, a plătit o amendă.

– Care sunt niște reguli simple pentru cetățenii care au deja în ocol un porc, ce să facă ei ca să nu ajungă virusul PPA la animal?

– În primul rând, trebuie să respecte reguli simple de biosecuritate: cu hainele și cu încălțămintea cu care iese în drum, pleacă în sat, nu se intă în coștereața animalelor și păsărilor. Alta: să aibă un vas, popular –un taz cu dezinfectant (se vând la farmacie) turnat de o bucată de porolon, așa încât să treacă cu încălțămintea prin el înainte să intre la porc. Și-a lăsat apoi caloșii și pleacă în altă parte, la fel să-și schimbe hainele. Altă regulă – să nu procure de la persoane necunoscute animale neidentificate, necrotaliate, când dă banul, să ia și documentul. Să aibă acea placă galbenă la ureche obligatoriu. Totul e posibil, numai dacă omul vrea! Dacă persoana a adus grâu sau alte cereale de pe deal și cunoaște că pe acel masiv s-au plimbat mistreți, ar fi de dorit ca furajele acelea să nu le folosească minim 90 de zile. În genere,furaje, cereale proaspăt recoltate nu se recomandă să fie date la animale.

– Orașul Criuleni la moment se află în zona de protecție privind gripa aviară, s-au anunțat restricții la malul Nistrului. În zilele de odihnă malul râului e plin de pescari, de turiști. Cine trebuie să informeze acești oameni despre pericolul transmiterii infecției?

– Sunt organele APL responsabile pentru monitorizare și informare, poliția, organele de mediu, fiecare trebuie să-și facă partea sa de muncă. Dar, în primul rând, cetățenii trebuie să fie conștienți, pentru că oricâte organe nu vom avea, cetățenii sunt mai mulți, nu-i dovedim pe toți.

– Se discută intens în spațiul public despre construcția unității de procesare a subproduselor de origine animalieră la Criuleni și despre impactul acestei unități pentru mediul ambiant. Dvs, ca specialist în domeniul sanitar-veterinar, nu de mediu, ce părere aveți despre această unitate, despre necesitatea ei economică?

– Eu cred că dacă va funcționa după tehnologia anunțată, ea nu va aduce daune mediului. Eu am văzut asemenea unitate în Polonia, în anul 2007. E construită tot așa, acolo se aduc cadavrele de păsări și animale, resturile de la abatoare. Unitatea lucrează cu mașini dotate special care la necesitate iese în teritoriu să preleve cadavrele. Am fost în interior, nu are mirosuri deranjante, sunt utilaje care absorb, epurează mirosurile. Nu arde ceva ca să iasă fum, e altă tehnologie. Lumea din necunoaștere discută, dar când va fi gata, tot cetățenii o vor monitoriza și vor vedea. Vedeți, că a fost mediatizat acum cazul cu cele capuri de animale împrăștiate în r. Strășeni. La așa fabrică din ele s-ar face făină de oase. La moment, eu consider că e foarte necesară, fiindcă noi, neavând așa ceva, înhumăm peste tot locul. Credeți că îngropatul acesta e mai bun? Eu ca specialist consider că e necesară unitatea de procesare.

Pentru conformitate, S. Cernov