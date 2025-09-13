Cum ajungi la Festivalul Pădurilor?

Pe 14 septembrie , 2025 va avea loc o nouă ediție a Festivalului Pădurilor organizată la reședința prezidențială din Condrița. Organizatorii au planificat un program divers și nu au trecut cu vederea nici asigurarea transportului. Autocarele vor așteaptă participanții la festival în două locații:

Pod TELECENTRU (sub pod) – puteți să vă lăsați mașinile aici până la revenire (în limita locurilor disponibile).

Vă rugăm totuși să optați pentru un taxi sau transport public, pentru a oferi mai multe șanse celor din afara chișinăului să găsească un loc de parcare. La pod puteți ajunge cu: Troleibuzul: 3, 9, 10, 35 – din Centru

17 – din Botanica

36 – din orașul Ialoveni

24 – din sec. Ciocana Autobuzul: 11 – din Durlești

15 – din Codru Microbuzul: 169 – din Ciocana

120 – din Botanica

BUIUCANI, str. Alba Iulia 122 ( coborâți la Stația str. Ion Pelivan) – locuri pentru parcări nu vor fi.

Puteți ajunge până aici cu:

Troleibuzul: 21 – din Ciocana, Râșcani

22 – din Botanica, Centru

3 – din Telecentru Autobuzul: 26 – din Râșcani

Durata unei călătorii: 40-60 min.

Autocarele nu vor opri în timpul cursei (pentru îmbarcare sau debarcare), pentru a menține programul stabilit.