Cum ajungi la Festivalul Pădurilor?

Pe 14 septembrie , 2025 va avea loc o nouă ediție a Festivalului Pădurilor organizată la reședința prezidențială din Condrița. Organizatorii au planificat un program divers și nu au trecut cu vederea nici asigurarea transportului.
Autocarele vor așteaptă participanții la festival în două locații:
Pod TELECENTRU (sub pod) – puteți să vă lăsați mașinile aici până la revenire (în limita locurilor disponibile).
Vă rugăm totuși să optați pentru un taxi sau transport public, pentru a oferi mai multe șanse celor din afara chișinăului să găsească un loc de parcare.
La pod puteți ajunge cu:
Troleibuzul:
- 3, 9, 10, 35 – din Centru
- 17 – din Botanica
- 36 – din orașul Ialoveni
- 24 – din sec. Ciocana
Autobuzul:
- 11 – din Durlești
- 15 – din Codru
Microbuzul:
- 169 – din Ciocana
- 120 – din Botanica
BUIUCANI, str. Alba Iulia 122 ( coborâți la Stația str. Ion Pelivan) – locuri pentru parcări nu vor fi.
Puteți ajunge până aici cu:
Troleibuzul:
- 21 – din Ciocana, Râșcani
- 22 – din Botanica, Centru
- 3 – din Telecentru
Autobuzul:
- 26 – din Râșcani
Durata unei călătorii: 40-60 min.
Autocarele nu vor opri în timpul cursei (pentru îmbarcare sau debarcare), pentru a menține programul stabilit.
ATENȚIE
Distanța de la poartă spre eveniment este de cca 10 minute de mers pe jos în ritm liniștit. Pe drum înapoi, veți avea de urcat.
Pentru persoanele cu posibilități de deplasare limitate vom organiza transport separat.