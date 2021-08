Cum a schimbat apeductul viața izbiștenilor

Familia lui Ghenadie Cebotari nu este conectată la apeductul central, însă pe viitor planifică să o facă:

„Deoarece locuiesc în preajma unor coline din care izvorăște apa, am improvizat de sine stătător un apeduct, săpând trei fântâni îngropând un furtun de la aceste fântâni până la gospodăria mea pe o lungime de circa 280 m. Toată această plăcere de a avea apă m-a costat peste 8.000 de lei, fără să socot și munca fizică depusă. Plus la aceasta, apa din fântânile mele este un pic calcaroasă, și nici analiza de laborator nu am făcut niciodată. Sigur că urmează să mă conectez și eu la rețeaua centralizată de aprovizionare cu apă – e mai sigur și mai sănătos"