Cum a fost vara anului 2023?

Vacanța mare a trecut rapid, ca o eclipsă solară. Pe parcursul verii, tinerii nu numai s-au relaxat, dar au și dobândit noi experiențe participând activ în societate. Iată cum a rămas vara anului 2023 în memoria unor tineri și tinere din raioanele Criuleni și Dubăsari.

Vara anului 2023, a fost cu siguranța diferită decât toate celelalte. Am avut experiențe, care cu certitudine, mi-au colorat vara cu toate culorile curcubeului. Oamenii noi, care au apărut în viața mea, și-au demonstrat altruismul, mărinimia și recunoștința de nenumărate ori, ei fiind un exemplu desăvârșit. Vara anului 2023 nu a trecut în van, am trăit emoții ce vor rămâne cu mine veșnic. La fel, vara, este perioada în care multe proiecte, îți oferă numeroase oportunități pentru dezvoltarea personală, care cu siguranță nu trebuie sa fie ratate. Astfel, consider că vara trebuie sa fie divizată într-un fel, în care sa te relaxezi, însă să nu uiți că cunoștințele sunt cele mai valoroase, și să continui sa studiezi. – Popușoi Ionela, Holercani

Pentru mine, vara anului 2023 a fost una foarte promițătoare, cu multe și de toate, exact cum trebuia și să fie. Pentru că tot anul de studii mintea mea s-a zbuciumat în a găsi calea cea bună și după planul realizat, pe alocuri inconștient, vara trebuia să fie vremea când toate cele închipuite încep să prindă viață. Prima jumătate a lunii iunie a fost dedicată pregătirii de bacalaureat, pe care am și reușit să-l susțin cu brio. Imediat după, încă neștiind nici rezultatele, am început stagierea pentru a obține un loc de muncă în Chișinău. Obținerea unui loc de muncă a devenit cea dintâi prioritate. A fost un lucru pe care îl percepeam ca acum sau niciodată, iar decizia mea majoră a fost să iau o pauză între liceu și universitate. În luna iulie s-a mai încheiat etapă foarte frumoasă și anume experiența de reprezentat local FLEX. Fiind absolventă a programului, pe parcursul anului trecut am organizat activități, scris proiecte pe care le-am și implementat cu suportul Consiliilor Americane pentru Educație Internațională. Între timp vreau să încerc cât mai multe lucruri, să descopăr lumea exterioară și prin toată forfota din jur să-mi găsesc liniștea interioară. – Nicoleta Dicusar, Doroțcaia

Pentru mine a fost una dintre cele mai frumoase veri de până acum. În aceste trei luni am reușit sa cresc moral, spiritual și fizic. Mi-am dezvoltat abilitățile de leadership și mi-am schimbat viziunea asupra unor anumite lucruri. Datorită informațiilor pe care le-am acumulat, am reușit sa mă afirm cât în localitate, atât și în raion. Pe lângă dezvoltare și afirmare, am făcut și voluntariat și am participat la diferite traininguri unde am cunoscut oameni maturi și deștepți. Am întâmpinat greutăți, dar am învățat cum să mă ridic . Am eșuat, dar nu am renunțat. Am atins scopuri, am creat strategii, am încercat lucruri noi, am riscat, am castigat, am făcut progrese și m-am distrat. Am simțit aceasta vară, mi-a plăcut. – Elena Botnari, Oxentea

Vara anului 2023 a fost una plină de momente memorabile. Am cunoscut persoane noi, m-am distrat din plin şi de asemenea am reuşit şi să învăț câte ceva. Consider că vara este perioada perfecta pentru a combina odihna cu dezvoltarea personala şi aceasta să se realizeze mai uşor trebuie să ştii cum să gestionezi timpul corect. – Evelina Cojocari, Marcăuți

Consider că a fost cea mai tare vară de până acum. Pentru fiecare vara este diferită, depinde cum ți-o planifici ,fie că vrei să o petreci distrându-te, fie că vrei să o folosești cu un scop din care ai ceva de câștigat. După părerea mea trebuie să combini ambele variante pentru a ieși ceva interesant. – Marinela Ceban, Slobozia-Dușcă

Șeremet Maria-Elena, stagiara „Est-Curier”

