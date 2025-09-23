Culesul nucilor presupune responsabilitate pentru propria viață

Deoarece în multe cazuri nucarii au fost plantaţi aproape de liniile electrice aeriene (LEA), în special în fâșiile de-a lungul drumurilor, riscul producerii electrocutărilor este extrem de mare. Iar implicarea copiilor în aceste activități aparent distractive ( urcatul pe copaci și utilizarea diferitor unelte de muncă adaptate) reprezintă în realitate o iresponsabilitate majoră a părinţilor, care nu conştientizează pericolele grave de electrocutare şi chiar de pierdere a vieţii la care îi expun.

Analiza cazurilor anterioare de accidentare ce au avut loc în timpul unor asemenea lucrări desfășurate în grup sau în mod individual a scos în evidenţă faptul că persoanele implicate nu sunt instruite temeinic în materie de securitate electrică, manifestă un comportament imprudent și dau dovadă de exces de încredere în abilitățile proprii.

În primul rând acestea nu conștientizează pe deplin prezența rețelelor electrice în apropierea pomilor de nuc, ceea ce impune un comportament total diferit decât cel, ca de exemplu, într-o plantaţie departe de rețelele electrice.

În particular, aceste persoane nu țin cont de normele de securitate și se afla la distanțe inadmisibile de la părțile conductoare sub tensiune, utilizează diferite țevi, bare metalice sau crengi verzi pentru a scutura nucile, neglijând, astfel, riscul atingerii prin intermediul lor de conductori sau al creării unui arc electric. De asemenea, nu se ia în considerare umiditatea solului şi a aerului atmosferic, ploaie sau ceață, care facilitează scurgerea sau transmiterea curentului prin intermediul obiectelor folosite impropriu în calitate de instrument de lucru.

Cea mai gravă greșeală comisă este că persoanele își concentrează atenția doar asupra culesului nucilor, neglijând pericolul de electrocutare.

Este extrem de important să respectați următoarele reguli:

nu implicați copiii în lucrările cu risc de electrocutare;

nu permiteți culesul fructelor de pe pomii din preajma instalațiilor electrice;

nu urcați în pomii prin coroana cărora trec conductorii liniilor electrice aeriene sau care cresc în apropierea acestora;

nu folosiți bare metalice sau prăjini umede pentru a scutura nucile;

nu urcați pe scări sau schele în apropierea conductorilor liniilor electrice;

nu aruncați nimic în direcția rețelelor electrice;

nu vă apropiați și nu atingeți părțile componente ale echipamentelor electrice;

stați departe și nu atingeți conductorii care atârnă accidental în urma unor intemperii în apropierea instalațiilor electrice;

nu vă urcați pe pilonii liniilor electrice aeriene;

nu legați animale domestice de pilonii liniilor electrice aeriene;

despre orice accident informați imediat operatorul sistemului de distribuție prin intermediul Oficiului telefonic 24 de ore la numărul de telefon 022 43 11 11.

Ţineţi minte: instalațiile electrice se află permanent sub tensiune și reprezintă un potențial pericol de electrocutare!

Respectați cu strictețe regulile de securitate și cereți în acest sens un comportament responsabil de la ceilalți! Astfel vă veți proteja personal și veți feri de posibile pericole persoanele din anturajul dumneavoastră!-avertizează ÎCS „Premier Energy Distribution” SA

