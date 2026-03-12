Topul politicienilor în care au încredere moldovenii

Sondajul realizat de IData în perioada 23.02.2026 – 06.03.2026 pe un eșantion de 1035 de persoane din 289 de localități reprezentative a stat la baza completării topului politicienilor în care au încredere cetățenii.

În fruntea topului politicienilor în care cetățenii au cea mai mare încredere este Maia Sandu. Președinta Republicii Moldova este apreciată de 30,6% dintre cetățenii R. Moldova, dar cu aproape 2 % mai puțin decât în decembrie 2025.

Pe locul II este Igor Dodon, a cărei popularitate rămâne constantă -10,3%.

5,7% dintre respondenți, cu 1,5% mai puțin decât în decembrie, au spus că Ion Ceban este politicianul în care pot avea încredere. A scăzut și încrederea în Vasile Costiuc de la 6% la 5,5%.

Conform ultimului sondaj popularitatea lui Renato Usatîi de la 3,2% în decembrie 2025 a crescut la 5,3% în februarie-martie 2026.

Marja de eroare este de =- 2,9%.

.