Cu suportul Uniunii Europene, la Criuleni va funcționa o cameră de stimulare senzorială

Deja din luna martie, beneficiarii serviciilor sociale „Echipă Mobilă” și ai Centrului de Intervenție Timpurie (CIT) „Lăstărel” au la dispoziție un spațiu special amenajat și dotat cu echipamente speciale și cu personal calificat, care ajută copiii să depășească tulburări de comportament sau din spectrul autist.

Elvira Carauș este mama unui copil cu tulburare din spectrul autist. De la vârsta preșcolară și până la 14 ani, băiatul a frecventat servicii specializate la Chișinău. În acest an a fost inclus în lista beneficiarilor Echipei Mobile de la Criuleni, și datorită camerei de stimulare senzorială, are acces la terapiile necesare aproape de casă. „Au fost ani de zile de deplasări obositoare pentru copil, și efort financiar pentru noi, părinții. Acum avem un suport enorm din partea specialiștilor de la Echipa Mobilă Criuleni, aproape de casă. Ca părinte vreau să accentuez, că intervenția este foarte importantă la etape timpurii, și serviciul care a fost azi inaugurat va fi de ajutor familiilor, care se simt derutați în momentul când află că copilul lor are o problemă”, a spus dna Elvira.

Tatiana Polevoi este din Doroțcaia, Dubăsari. Mezinul ei de 4 ani are nevoie de asistență specializată în camera senzorială. „Am aflat de la grădiniță, că în curând la Criuleni se va deschide serviciul pentru care familia noastră, de câțiva ani, a tot făcut cale dus-întors la Chișinău. O oră de terapie ne costa la oraș 500 de lei. Luam autobuz, apoi troleibuz, era greu cu transportul, mergeam la 2-3 ocupații, copilul răcea, făceam pauze și tratamente, apoi iar reluam. De cum am aflat că la Criuleni va fi un serviciu similar, am început a da sunete, dar încă nu era adus echipamentul. M-au sunat în luna martie, că putem veni. Am fost foarte fericită! Noi venim de 2-3 ori pe săptămână, inclusiv la logoped, la kinetoterapie. Copilul meu deja vorbește propoziții, specialiștii mi-au dat speranțe că vom reveni în curând la normal. E dureros pentru părinți când au un copil cu problemă, dar noi nu-l vedem cu problemă, el e bucuria sufletului nostru, e îngerașul nostru, vedem rezultate și sperăm tare. Vreau să le transmit mămicilor să nu lase pe ziua de mâine ceea ce pot face azi, să bată alarma cât mai devreme” – a spus dna Tatiana.

Camera senzorială a fost inaugurată la Criuleni la 11 aprilie 2023, grație suportului Uniunii Europene, care a oferit un grant Asociației Obștești „Fiecare contribuie pentru Schimbare”.

„Prin intermediul proiectului implementat, am extins și fortificat serviciul social Echipă Mobilă și Serviciul raional de intervenție timpurie: am amenajat corespunzător spațiul, am informat comunitatea, părinții, am instruit specialiști și am pilotat serviciile camerei senzoriale. De asemenea, am dotat Centrul de Intervenție Timpurie „Lăstărel” cu un autoturism. Astfel, specialiștii se pot deplasa mai ușor la familiile cu posibilități materiale limitate pentru a le acorda gratuit copiilor serviciile necesare – terapie senzorială, kinetoterapie, asistență psihologică”, a spus, la inaugurarea camerei senzoriale, Victoria Secu, directoare executivă a AO „Fiecare Contribuie pentru Schimbare”.

Una dintre familiile care au beneficiat de ședințe de kinetoterapie la domiciliu a fost familia Vasilache din Mașcăuți, care educă tripleți. Victoria Vasilache ne spune: ”Am fost la o consultație la centrul „Lăstărel” și am primit recomandare de masaj pentru toți trei copiii. Dna Zinaida (n.r. kinetoterapeuta Zinaida Branici) s-a deplasat la noi acasă și toți trei copilași au beneficiat de masaj gratuit. Așa ni s-a explicat, că până la trei ani serviciile sunt gratuite. Copiii noștri au împlinit un an pe data de 27 februarie, acum deja facem primii pași. Eu sunt foarte mulțumită de servicii la domiciliu, pentru că nu e unul, sunt trei: până îi îmbraci, mai iei mâncare, scutece, mai caută și transport ca să te duci, ne-ar fi fost greu”.

La inaugurarea camerei de stimulare senzorială, Victoria Neaga, reprezentanta Delegației Uniunii Europene în Moldova, a menționat că în ultimii trei ani suportul UE a avut o latură accentuată socială. Astfel, 2 mln de euro au mers către finanțarea a peste 40 de servicii sociale în Republica Moldova, pentru că pandemia și crizele au făcut ca oamenii săraci să devină și mai săraci. „Exemplul r. Criuleni va fi cunoscut tuturor țărilor din Parteneriatul Estic, pentru implicarea acestui ONG, de comun cu autoritățile, în dezvoltarea seriviciilor sociale la nivel local”, a adăugat Victoria Neaga.

Petru Culeac, director executiv al Fundației Soros Moldova, organizație care a co-finanțat acest proiect, a spus, printre altele: „Fără asemenea servicii viața oamenilor din anumite categorii ar fi mult mai grea. Trebuie de evidențiat, că serviciile de suport timpuriu, de fapt, schimbă viața oamenilor spre bine. Suntem recunoscători tuturor partenerilor pentru implicare. Ne exprimăm gratitudinea față de Uniunea European care oferă suport Moldovei. Vedem unde sunt adevărații prieteni ai țării noastre, cine ne sunt alături și ne ajută să depășim greutățile”.

„Sperăm să beneficieze cât mai mulți copii de acest serviciu, apreciem efortul de mulți ani al organizației în a crea servicii sociale, și vrem ca cât mai multe familii să se implice activ în cursa pentru depășirea problemelor pe care le întâmpină copiii lor, alături de echipele de specialiști calificați” – a spus Roman Onica, vicepreședinte al raionului.

În r. Criuleni sunt cca 200 de copii cu dizabilități, dintre care 95 – cu dizabilități severe, 96 – cu dizabilități accentuate și peste 30 – cu dizabilități medii. Din numărul total, 15 au vârsta sub 3 ani, și toți ai nevoie de servicii, a spus Ludmila Brînza, șefa DASPF Criuleni.

Foto de la eveniment: