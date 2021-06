Cu suportul UE, râşcovenii vor să scape de gunoişti şi să aducă schimbarea în satele vecine

Dumitru Goncear, secretarul consiliului local Râșcova, consideră că cetățenii fac ce le stă în puteri pentru a gestiona corect gunoiul.

"Toți selectează gunoiul și-l îngroapă, pentru că nu este finalitate, statul nu a organizat întreprinderi de reciclare. E ca și cu revolutia: cei de jos au înțeles că trebuie să facem, iar cei de sus, nu știu de ce, nu vor să facă, deşi afirmă că peste hotare treaba asta aduce venit. Cu ajutorul proiectului în derulare ne propunem să scăpăm de gunoiștile spontane. Dacă anii trecuți i-am trezit pe oameni să se implice în soratre, anul acesta vrem să avem o finalitate: să ducem la reciclare. Partea administrației în acest proiect este lichidarea gunoiștilor neautorizate, adunarea gunoiului la un poligon. În cadrul proiectului am procurat o lopată pentru tractor, cu care am curățit iarna străzile, am sădit arbori la gunoiște de jur împrejur, am primit de la ei containere pentru plastic și lăzi pentru compost. Vom mai avea două containere mari pentru plastic și pentru sticlă, în care vom selecta separat și le vom expedia la reciclare. La poligon adunăm deja de doi ani. Problema e că în Moldova nu sunt întreprinderi de reciclare. Consiliul local a încercat să dea în gestiune serviciul deșeurilor unei persoane fizice, dar decizia consiliului a fost notificată de către Cancelaria de Stat pe motiv că nu e o companie, dar companii aproape ca nu sunt... Noi însă îi mulțumim lui Dmitrii Mikitenco şi unui grup de tineri ca el, care au trezit satul la curățenie, a ridicat populația, a adunat bani de la oameni ca să pună aceste butoaie, primăria a făcut prizele de beton. Ce n-a fost de ajuns au pus din buzunarul lor și au găsit aceste materiale pentru peste 30 și ceva de platforme. Primăria a aplicat la Agenţia de Intervenţii şi Plăţi în Agricultură un proiect ca să obțină un buldoexcavator, dar încă nu știm dacă suntem eligibili, ca să avem cu ce gestiona gunoiul. Acum arendăm de la o persoană fizică. E scump, dar nu avem ieșire. Noi nu avem nici o gunoiște autorizată, de aceea în acest proiect vrem să ne apropiem de aceea ca să fie condiții de autorizare a gunoiștii satului, iar cele neautorizate să fie lichidate. Întreprinderea Municipală "Râșcova Comunservice" evacuează gunoiul de pe platformele sătești de două ori pe lună și le evacuează la poligonul îngrădit de lângă locul unde vrem să fie gunoiștea autorizată" - a descris Dumitru Goncear situaţia.