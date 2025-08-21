Cu drona nu ieși la o bere

Timp de aproape două ore cât a durat operațiunea, au fost înregistrate peste 100 de încălcări.

Utilizarea dronelor are drept scop descurajarea încălcărilor rutiere și prevenirea accidentelor, mai ales că statisticile arată o creștere a numărului de coliziuni, în special acum, în luna august – spun inspectorii rutieri.

Operațiunea a continuat și joi, 21 august. În doar 90 de minute, peste 360 de șoferi au fost documentați pentru diverse încălcări ale regulilor de circulație.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), 262 de conducători auto au ignorat marcajul de pe carosabil, iar 58 au fost sancționați pentru abateri anterioare fixate de camerele din trafic, precum depășirea limitei de viteză, neutilizarea centurii de siguranță sau folosirea telefonului mobil la volan. Restul șoferilor au fost amendați pentru circulația pe banda destinată transportului public sau nerespectarea indicatoarelor rutiere.

Pentru meditație: În primele șapte luni ale anului curent au fost înregistrate 1200 de accidente rutiere, în urma cărora 102 persoane au decedat, iar alte 1.400 au suferit diferite traumatisme.

„Cauza principală a accidentelor rutiere rămâne a fi viteza, vorbim și despre cauzele de depășire a limitei de viteză, neadaptarea vitezei la condițiile meteo. Pe locul doi avem accidentele rutiere cu implicarea pietonilor și aici, cu părere de rău, cauza principală este neacordarea priorității legale pietonilor. Pe locul trei – accidente rutiere din cauza stării de ebrietate la volan. Ca număr, nu sunt foarte multe, dar de fiecare dată vorbim de persoane traumatizate și deces”, a menționat Pavel Apostol, șef interimar al Direcției Securitate Rutieră de la Inspectoratul Național pentru Securitate Publică.

Datele oficiale arată că, la finele anului 2024, rata mortalității pe drumurile naționale era de 8,3 decese la 100 de mii de locuitori, aproape dublu față de media europeană – 4,4 decese.