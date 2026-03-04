Cu 56 mln lei din buget va cotiza Moldova, în 2026, la structurile internaționale din care face parte

Printr-o hotărâre aprobată la la 4 martie, Guvernul Republicii Moldova a autorizat Ministerul Finanțelor să transfere din bugetul de stat pentru anul 2026 mijloace financiare în contul organizațiilor internaționale a căror membră este Republica Moldova.

Ministrul Finanțelor, Adrian Gavrilița, a precizat că sunt 56 de organizații la care Republica Moldova este parte, acesta fiind clasificate în două grupe: organizații parlamentare și organizații internaționale.

Suma alocată achitării cotizațiilor de membru ale Republicii Moldova față de organizațiile internaționale pentru anul 2026 constituie 56 400,0 mii lei. Potrivit notei informative la proiectul hotărârii, suma este mai mare cu 2,4 mil. lei sau cu 4,4% față de suma aprobată în anul 2025, și 5,4 mil lei sau 10,7% din suma executată în anul 2025. Creșterea dată este argumentată prin creșterea contribuțiilor de membru în cadrul unor organizații internaționale și fluctuația cursului valutar.

În 2026, lista organizațiilor internaționale la care participă Republica Moldova s-a redus cu 3 în comparație cu anul 2025, datorită denunțării calității de membru în Grupul Consultativ Comun al Tratatului cu privire la Forțele Armate Convenționale în Europa (FACE) și în Organizația Internațională a Zahărului (OIZ), precum și finanțării angajamentului către IFAD în avans, fapt ce a condus la constituirea unor economii în sumă de cca. 750,8 mii lei, care au fost îndreptate la acoperirea parțială a majorărilor supra menționate.

Cea mai mare contribuție financiară țara noastră o va achita la Consiliul Europei (CoE), inclusiv contribuțiile voluntare – 523 568 Euro sau 10 680,8 lei. La bugetul Organizației Națiunilor Unite (ONU), inclusiv contribuțiile voluntare, sunt prevăzute contribuții de 312 235 USD sau 6 016,8 lei.

Cea mai mică cotizație este prevăzută la Organizația Europeană a Instituțiilor Supreme de Audit (EUROSAI) – 468 Euro sau 9,5 lei.

Vezi lista completă a organizațiilor și sumele prevăzute drept cotizații: