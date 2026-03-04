Est-CurierPolitic

Cu 56 mln lei din buget va cotiza Moldova, în 2026, la structurile internaționale din care face parte

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 4 martie 2026
5 1 minut pentru citire
Foto: ședința guvernului din 4 martie 2026.

Printr-o hotărâre aprobată la la 4 martie, Guvernul Republicii Moldova a autorizat Ministerul Finanțelor să transfere din bugetul de stat pentru anul 2026 mijloace financiare în contul organizațiilor internaționale a căror membră este Republica Moldova.

Ministrul Finanțelor, Adrian Gavrilița, a precizat că sunt 56 de organizații la care Republica Moldova este parte, acesta fiind clasificate în două grupe: organizații parlamentare și organizații internaționale.

Suma alocată achitării cotizațiilor de membru ale Republicii Moldova față de organizațiile internaționale pentru anul 2026 constituie 56 400,0 mii lei. Potrivit notei informative la proiectul hotărârii, suma este mai mare cu 2,4 mil. lei sau cu 4,4% față de suma aprobată în anul 2025, și 5,4 mil lei sau 10,7% din suma executată în anul 2025. Creșterea dată este argumentată prin creșterea contribuțiilor de membru în cadrul unor organizații internaționale și fluctuația cursului valutar.

În 2026, lista organizațiilor internaționale la care participă Republica Moldova s-a redus cu 3 în comparație cu anul 2025, datorită denunțării calității de membru în Grupul Consultativ Comun al Tratatului cu privire la Forțele Armate Convenționale în Europa (FACE) și în Organizația Internațională a Zahărului (OIZ), precum și finanțării angajamentului către IFAD în avans, fapt ce a condus la constituirea unor economii în sumă de cca. 750,8 mii lei, care au fost îndreptate la acoperirea parțială a majorărilor supra menționate.

Cea mai mare contribuție financiară țara noastră o va achita la Consiliul Europei (CoE), inclusiv contribuțiile voluntare – 523 568 Euro sau 10 680,8 lei. La bugetul Organizației Națiunilor Unite (ONU), inclusiv contribuțiile voluntare, sunt prevăzute contribuții de 312 235 USD sau 6 016,8 lei.

Cea mai mică cotizație este prevăzută la Organizația Europeană a Instituțiilor Supreme de Audit (EUROSAI) – 468 Euro sau 9,5 lei.

Vezi lista completă a organizațiilor și sumele prevăzute drept cotizații: 

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 4 martie 2026
5 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Continuă să scadă indicii demografici în r. Criuleni, dar a crescut salariul și investițiile

4 martie 2026

Dezbatere publică cu scântei la Slobozia-Dușca

3 martie 2026

34 de ani de amintiri și așteptări

2 martie 2026

Tatiana Iuraș: „Îmi doresc ca Odesa să reziste, să rămână ucraineană, să nu mai moară oameni”

24 februarie 2026
Back to top button