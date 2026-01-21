Poliţie

Criuleni: doi șoferi, depistați cu alcoolemii de peste 1 mg/l pe R-6 și M5

Mai mulți conducători auto au fost înlăturați de la volan, după ce polițiștii Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) i-au depistat conducând în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat, în timpul acțiunilor de monitorizare și control desfășurate pe traseele naționale.

Intervenții au fost în raionul Criuleni, unde au fost înregistrate două cazuri grave:

Pe traseul R-6, Criuleni, polițiștii au stopat un automobil de marca Ford, iar testarea alcoolscopică a șoferului a indicat 1,32 mg/l alcool în aerul expirat.
Pe traseul M5, Criuleni, un Peugeot a fost oprit pentru mers neuniform; rezultatul testului a arătat 1,10 mg/l alcool în aerul expirat. Autovehiculul a fost ridicat și transportat la parcarea specială, potrivit informațiilor comunicate de poliție.

În cadrul aceleiași acțiuni, polițiștii au mai raportat:

  • R-6, Orhei: șoferul unui Renault – 1,07 mg/l;
  • Ialoveni, str. Nicolae Testemițanu: șoferul unui Opel, stopat pentru condus haotic – 0,87 mg/l.

Potrivit explicațiilor publicate anterior de IGP privind pragurile legale, „grad avansat” este încadrat în cazul depășirii concentrației de 0,35 mg/l alcool în aerul expirat, iar valorile raportate în aceste cazuri depășesc semnificativ limita.

Poliția precizează că toți conducătorii auto depistați au fost documentați conform prevederilor Codului Penal.

