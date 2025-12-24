Creșterea veniturilor cetățenilor ar trebui să fie prioritatea nr. 1 a Guvernului Munteanu. Rezultatele ultimului sondaj iData

Compania sociologică iData a prezentat la 23 decembrie rezultatele ultimului sondaj de opinie din acest an, realizat pe un eșantion de 1000 de respondenți din 275 de localități, în perioada 11-18 decembrie 2025.

Interviurile au vizat atât aspecte sociale, cât și politice din viața Republicii Moldova, cum ar fi încrederea în cursul țării, așteptările de la anul care vine, percepția despre activismul politicienilor, preferințe electorale și altele.

La întrebarea ce aștetptări au de la anul 2026, comparativ cu 2025, 67% din respondenți au spus că așteaptă ca anul ce vine să fie mai bun decât acesta care pleacă, 15% și-ar dori să fie cel puțin ca 2025, iar 15,1% cred că vor avea un an mai rău decît cel curent, în timp ce 2,9% nu au răspuns la întrebare.

Evenimentul anului 2025 cu cel mai mare impact asupra Moldovei a fost oprirea tranzitului gazelor prin Ucraina, asupra căruia au indicat cei mai mulți respondenți – peste 19%. Alte evenimente majore cu impact, în viziunea celor ce au participat la sondaj, au fost alegerile parlamentare, extrădarea lui Plahotniuc, statutul de candidat al țării la aderare la UE, creșterea veniturilor populației, lichidarea rețelei Șor, etc (vezi figura):

Întrebați, care ar trebui să fie prioritățile guvernului lui Alexandru Munteanu pentru anul ce vine, majoritatea – 26,7% – cred că majorarea veniturilor cetățenilor, creșterea salariilor și pensiilor.

Educația în topul priorităților, conform răspunsurilor, se află pe locul 15 – cu 0,8% din sufragii, iar pe ultimul loc, cu 0,2% din răspunsuri, se află pedepsirea hoților:

17% au declarat că societatea în care trăim este „foarte autoritară”, în timp ce 14,5% o consideră „extrem de democratică”.

Doar 14% declară că au foarte mare încredere în guvernul MUnteanu, în timp ce 31% declară că nu au deloc încredere în acest guvern.

La capitolul încredere în instiruții, pe primul loc continuă să se afle biserica, urmată de primărie, Președinție, poliție, SIS, Parlament, Guvern, pe ultimul loc fiind autoritățile din Găgăuzia și Tiraspol:

În comparație cu luna august, în decembrie a scăzut încrederea cetățenilor față de Guvern și mass-media.

La întrebările legate de politică și geopolitică, peste 58% din respondenți susțin integrarea R. Moldova ăn UE, în timp ce 29,9% sunt împotrivă, iar 12% nu au răspuns la întrebare.

Maia Sandu continuă să se bbucure de cea mai mare încredere printre politicieni cu un procent de 31,9, urmată de Igor Dodon (10,2%) li Igor Costiuc (6%). Pe ultimul loc în aceșt șir se află șeful cabinetului de miniștri, cu 2,2%:

