Crește mere din dragoste pentru părinți și Moldova

Sergiu Leagul (în fotografie) din Coșnița este unul dintre tinerii care a revenit la agricultură din respect și dragoste pentru părinții săi care au dedicat acestui domeniu 50 de ani din viața lor.

Are în gestiune două hectare de meri și de douăzeci de ani împreună cu soția are grijă să producă fructe delicioase.

– Cum a fost anul 2022 pentru dvoastră?

– Tare scump, pentru că au crescut prețurile la motorină, preparatele scumpe, dar și roadă am avut bună. Am luat aproape 50 tone la hectar și prețul de vânzare-i bunișor- 5 lei kilogramul. Mai facem suc de mere și reușim. Avem foarte multe cheltuieli, dar și venit se adună oleacă.

– Cum ați ajuns în agricultură?

– Tata a lucrat în agricultură 50 de ani și îi continui activitatea. Sunt și agronom, șofer, hamal, vânzător, tractorist, că lucrăm în doi cu soția și nu angajăm zilieri. Permanent studiez, pentru că la început am muncit în alt domeniu.

– Nu v-ați gândit că ați putea face un ban mai ușor?

– Nu. Părinții sunt din 1940, au 82 ani și nu pot să-i lepăd. Numai pentru dânșii am rămas și pentru copii. Nu vreau să plec peste hotare. Mă hrănesc aici pe loc, cât îi trebuie unui om?

– Părinții sunt bucuroși?

– Bucuroși… Mama nu prea, că zice că băieții s-au dus peste hotare, lucrează mai ușor, dar nu vreau să plec, chiar dacă mă cheamă surorile. Nu vreau să mă duc nicăieri, m-am deprins aici. Eu iubesc Moldova.

– Care-i cea mai mare problemă a unui pomicultor acum?

– Realizarea. Preparate pentru stropitul livezii găsim, americanii ne-au tras apă, dar realizarea e mare problemă, mai ales cu războiul acesta din Ucraina, nu avem unde le duce. Înainte veneau intermediarii și vindeam din livadă, dar anul acesta nu am vândut nici un măr de pe deal…

– Ați cumpărat linia de producere a sucului?

– Linia de procesare a sucului am făcut-o singur. Nu-i performantă. Producem 500 litri de suc pe zi. Am dat mere la suc la Comrat cu 1,40 kg, dar tot e mai convenabil să ai produsul tău. Am trei fete și când vor crește mai mari, îmi vor da o mână de ajutor, iar dacă vor alege alt domeniu, voi continua să lucrez mai

departe… împreună cu soția.

– Ați apelat la vre-un program de subvenționare?

– Nu-m lucrat cu subvenționarea. Am lichidat și gospodăria țărănească, că multe bătăi de cap erau cu ea. Am făcut totul cu forțele proprii. Statul e sărac și nu vreau să sufere și din partea mea. Las să fie așa cum este. Plus că e multă alergătură și mie nu-mi place să umblu cu hârtiile, să mă închin.

– Ce sfat ați da celor care ar vrea să vă urmeze exemplul?

-Trebuie să fii harnic ca albina, să nu daiaripile în jos niciodată. Într-un an nu ți-a mers, continuă încă unul-doi până ajungi la succese. Nu succese mari, că nu te faci milionar, dar ai de toate în casă, poți să-ți permiți mai multe.

A dialogat, Elena Chiriac