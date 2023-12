Cresc sumele alocate susținerii elevilor capabili de performanțe înalte în învățământul general (doc)

La 13 decembrie, 2023, Guvernul a aprobat „Regulamentul privind activitățile de susținere a elevilor capabili de performanțe înalte în învățământul general”, care propune ajustarea sumelor alocate domeniului competițiilor intelectuale. Documentul va intra în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial și cu abrogarea vechiului regulament care datează cu anul 2006 și se numea „Regulament cu privire la susținerea elevilor dotați”.

Regulamentul va influența asupra următoarelor categorii de participanți:

1) elevi, din învățământul general, care au demonstrat un potențial intelectual deosebit, cu performanțe olimpice certificate la nivel de instituție de învățământ, raion/municipiu, republică sau la nivel internațional;

2) elevi, atât din țară, cât și de peste hotare, invitați de către instituția organizatoare a activităților, ca urmare a performanțelor obținute în cadrul concursurilor și olimpiadelor internaționale;

3) profesori însoțitori (câte unul din fiecare instituție de învățământ, în cadrul olimpiadelor raionale/municipale și zonale, câte unul din fiecare raion/municipiu, zonă, în cadrul olimpiadelor republicane);

4) membrii ai Consiliului Olimpic Republican la disciplina respectivă de concurs;

5) membrii juriilor;

6) voluntari care asigură bună organizare și desfășurare a activităților;

7) profesori/cadre didactice și de conducere, atât din țară cât și de peste hotare, implicați în pregătirea loturilor olimpice naționale oficiale delegate de către Ministerul Educației și Cercetării pentru participare la concursurile și olimpiadele regionale și internaționale.

Ministrul Educației, Dan Perciun, prezentând proiectul de hotărâre, a accentuat că noul regulament va permite creșterea, din 2024, a cuantumului premiilor oferite elevilor care înregistrează performanțe la olimpiadele și concursruile locale, regionale, naționale, europene și mondiale, precum și se vor ajusta alocările pentru pregătirea acestor concursuri, pentru personalul implicat în elaborarea probelor, în jurizarea concursurilor. Vor crește și sumele alocate pentru acoperire acheltuielilor de cazare și alimentare a participanților la concursrile republicane, dar și suma destinată organizării în 2024, în Republica Moldova, a unui concurs internațional de informatică, la care se așteaptă participanți din circa 30 de țări.

PREMIEREA ȘI STIMULAREA PARTICIPANȚILOR (din noul Regulament):

66. Cuantumul premiilor acordate elevilor și profesorilor la competițiile individuale, se diferențiază după cum urmează:

1) la etapa locală a olimpiadelor și concursurilor, premiile se acordă din fondurile disponibile ale instituției de învățământ:

a) premiul I – 200 lei

b) premiul II – 100 lei

c) premiul III – 50 lei

d) mențiune – 30 lei

2) la etapa raională/municipală și zonală a olimpiadelor și concursurilor, premiile se acordă din fondurile disponibile ale organelor locale de specialitate în domeniul învățământul, instituțiile de învățământ profesional tehnic:

a) premiul I – 300 lei

b) premiul II – 200 lei

c) premiul III – 100 lei

d) mențiune – 50 lei

3)la etapa republicană a olimpiadelor și concursurilor, premiile se acordă din fondurile disponibile ale ministerului:

a) premiul I – 2000 lei

b) premiul II – 1600 lei

c) premiul III – 1200 lei

d) mențiune – 800 lei

4) la etapa internațională a olimpiadelor și concursurilor, desfășurate la nivel regional sau european, premiile se acordă din fondurile disponibile ale ministerului:

a) premiul I/medalia de aur cu punctaj maxim absolut – 25000 lei

b) premiul I/medalia de aur – 20000 lei

c) premiul II/medalia argint – 15000 lei

d) premiul III/medalia bronz – 10000 lei

e) mențiune de onoare – 5000 lei

5)la etapa internațională a olimpiadelor și concursurilor, desfășurate la nivel mondial, premiile se acordă din fondurile disponibile ale ministerului:

a) premiul I/medalia de aur cu punctaj maxim absolut – 50000 lei

b) premiul I/medalia de aur – 40000 lei

c) premiul II/medalia argint – 30000 lei

d) premiul III/medalia bronz – 20000 lei

e) mențiune de onoare – 10000 lei

67. Cuantumurile premiilor acordate fiecărui elev la competițiile pe echipe, se diferențiază după cum urmează:

1) la etapa locală a olimpiadelor și concursurilor, premiile se acordă din fondurile disponibile ale instituției de învățământ:

a) premiul I – 200 lei

b) premiul II – 100 lei

c) premiul III – 50 lei

d) mențiune – 30 lei

2) la etapa raională/municipală și zonală a olimpiadelor și concursurilor, premiile se acordă din fondurile disponibile ale organelor locale de specialitate în domeniul învățământul, instituțiile de învățământ profesional tehnic:

a) premiul I – 300 lei

b) premiul II – 200 lei

c) premiul III – 100 lei

d) mențiune – 50 lei

3) la etapa republicană a olimpiadelor și concursurilor, premiile se acordă din fondurile disponibile ale ministerului:

a) premiul I – 1000 lei

b) premiul II – 800 lei

c) premiul III – 600 lei

d) mențiune – 400 lei

4) la etapa internațională a olimpiadelor și concursurilor, desfășurate la nivel regional sau european, premiile se acordă din fondurile disponibile ale ministerului:

a) premiul I/medalia de aur – 10000 lei

b) premiul II/medalia de argint – 7500 lei

c) premiul III/medalia de bronz – 5000 lei

d) mențiune de onoare – 2500 lei

5) la etapa internațională a olimpiadelor și concursurilor, desfășurate la nivel mondial, premiile se acordă din fondurile disponibile ale ministerului:

a) premiul I/medalia de aur – 20000 lei

b) premiul II/medalia de argint – 15000 lei

c) premiul III/medalia de bronz – 10000 lei

d) mențiune de onoare – 5000 lei

68. Pentru performanțele elevilor obținute la etapele locale, raionale/municipale, zonale, republicane a competițiilor individuale, premiul se acordă profesorului care învață elevul la disciplina de concurs în instituția în care elevul își face studiile.

Direcțiile raionale de învățământ vor primi banii necesari suplimentării fondului de preiere din bugetul de stat. Regulamentul propus spre aprobare Cabnetului de Miniștri și nota informativă aferentă proiectului de hotărâre pot fi descărcate de aici.