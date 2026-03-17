Cosmetice injectabile nedeclarate, descoperite în bagajele unor pasagere la frontieră

Polițiștii de frontieră, în colaborare cu funcționarii vamali, au documentat două tentative de introducere ilegală în Republica Moldova a unor produse cosmetice injectabile, ascunse și nedeclarate autorităților competente.

Primul caz a fost înregistrat în punctul de trecere a frontierei Otaci, pe pista de control „intrare autocare”. Un microbuz de model VW Crafter, înmatriculat în Ucraina, cu șase pasageri la bord, a fost supus unui control detaliat. În bagajul unei femei de 39 de ani, cetățeană a Ucrainei, au fost depistate preparate și soluții injectabile transportate fără a fi declarate, contrar prevederilor legale.

Cel de-al doilea caz a avut loc în punctul comun de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe, pe sensul de intrare în Republica Moldova. În urma verificării unui autocar de rută Kiev-Chișinău, oamenii legii au descoperit, în bagajul unei pasagere de 52 de ani, tot cetățeană a Ucrainei, un lot de 86 de unități de produse cosmetice injectabile, de asemenea nedeclarate autorității vamale.

Bunurile depistate în ambele cazuri au fost ridicate și sunt pasibile confiscării. Persoanele vizate riscă sancțiuni contravenționale, în conformitate cu legislația în vigoare.