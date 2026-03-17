Incidente

Cosmetice injectabile nedeclarate, descoperite în bagajele unor pasagere la frontieră

Est Curier 17 martie 2026
11 1 minut pentru citire
Sursa foto: Poliția de Frontieră RM

Polițiștii de frontieră, în colaborare cu funcționarii vamali, au documentat două tentative de introducere ilegală în Republica Moldova a unor produse cosmetice injectabile, ascunse și nedeclarate autorităților competente.

Primul caz a fost înregistrat în punctul de trecere a frontierei Otaci, pe pista de control „intrare autocare”. Un microbuz de model VW Crafter, înmatriculat în Ucraina, cu șase pasageri la bord, a fost supus unui control detaliat. În bagajul unei femei de 39 de ani, cetățeană a Ucrainei, au fost depistate preparate și soluții injectabile transportate fără a fi declarate, contrar prevederilor legale.

Cel de-al doilea caz a avut loc în punctul comun de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe, pe sensul de intrare în Republica Moldova. În urma verificării unui autocar de rută Kiev-Chișinău, oamenii legii au descoperit, în bagajul unei pasagere de 52 de ani, tot cetățeană a Ucrainei, un lot de 86 de unități de produse cosmetice injectabile, de asemenea nedeclarate autorității vamale.

Bunurile depistate în ambele cazuri au fost ridicate și sunt pasibile confiscării. Persoanele vizate riscă sancțiuni contravenționale, în conformitate cu legislația în vigoare.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 17 martie 2026
11 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Back to top button